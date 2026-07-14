Αποχωρεί ο Σάντσες: Συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Άτλας

ΠΑΟΚ και Άτλας τα βρήκαν σε όλα και η επισημοποίηση της παραχώρησης του Χόρχε Σάντσες στην ομάδα του Μεξικού είναι προ των πυλών.

Εχθές το βράδυ «έσκασε» η αποκάλυψη του Σέσαρ Λουίς Μέρλο, σημειώνοντας πως: «Η Άτλας κατέληξε σε συμφωνία για την υπογραφή του Χόρχε Σάντσες που θα είναι η νεότερη ενίσχυση για το πρωτάθλημα Liga MX Apertura του 2026.

Η SuperDeportivo μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η διοίκηση της Άτλας ολοκλήρωσε με επιτυχία τις διαπραγματεύσεις για να φέρει τον παίκτη της εθνικής ομάδας του Μεξικού, ο οποίος πρόσφατα συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, στην ομάδα για το επόμενο πρωτάθλημα. Υπενθυμίζεται ότι η Άτλας έκανε επίσημη προσφορά στον ΠΑΟΚ για να αγοράσει τα δικαιώματα του παίκτη».

Οι πληροφορίες επιβεβαιώνονται και από το ρεπορτάζ του SDNA. Παρότι από πλευράς ΠΑΟΚ δεν υπάρχει ακόμη επίσημη τοποθέτηση, οι δύο σύλλογοι έχουν δώσει τα χέρια και απομένουν οι τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Μεξικό, το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας φτάνει κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ συμπεριλαμβάνονται και μπόνους. Μένει να δούμε τι προκύπτει και από πλευράς Δικεφάλου...