Αστέρας Aktor: Επιστροφή Κουρμπέλη στην Τρίπολη!

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης συμφώνησε να επιστρέψει στον Αστέρα Aktor μετά από σχεδόν δέκα χρόνια.

Μια μεγάλη μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε ο Αστέρας Aktor, καθώς συμφώνησε με τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Ο διεθνής χαφ επιστρέφει στην ομάδα της Τρίπολης που τον ανέδειξε, μετά από 9,5 χρόνια και μια μεγάλη πορεία στα γήπεδα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ο Κουρμπέλης έμεινε ελεύθερος από την Αλ Καλίτζ στη Σαουδική Αραβία και αμέσως δέχτηκε κρούση από τους Αρκάδες να επιστρέψει στην Τρίπολη. Στα 32 του, είναι πλέον ώριμος και έμπειρος να αναβαθμίσει τη μεσαία γραμμή των Αρκάδων, ενώ παραμένει εν ενεργεία μέλος της Εθνικής Ελλάδας.

Φεύγοντας από τον Αστέρα, ο Κουρμπέλης αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, τις Φατίχ Καραγκουμρούκ και Τράμπζονσπορ στην Τουρκια και την Αλ Καλίτζ, καταγράφοντας συνολικά 401 επαγγελματικές συμμετοχές με 14 γκολ και 13 ασίστ.

Ο έμπειρος χαφ θα βρεθεί στην Τρίπολη την Τετάρτη για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και την Παρασκευή θα ακολουθήσει την αποστολή του Αστέρα στην Ολλανδία, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.