Η Super Mustang Mach-E της Ford Racing στην κορυφή του Goodwood Festival Of Speed 2026 (pic)

Η εντυπωσιακή δημιουργία της Ford Performance με τους τρεις ηλεκτροκινητήρες και τους περισσότερους από 1.400 ίππους σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στο Goodwood Festival Of Speed 2026, ολοκληρώνοντας τη διάσημη ανάβαση σε χρόνο μόλις 41,97 δλ.

Η Ford Racing πρόσθεσε στο ενεργητικό της μία ακόμα σημαντική διάκριση, καθώς η αμιγώς ηλεκτρική Super Mustang Mach-E κατέκτησε την πρώτη θέση στο περίφημο Timed Shoot-Out του φετινού Goodwood Festival of Speed. Η εντυπωσιακή δημιουργία της Ford Performance σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο, ολοκληρώνοντας τη διάσημη ανάβαση σε χρόνο μόλις 41,97 δλ. επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τις κορυφαίες δυνατότητές της.

Η νέα αυτή επιτυχία έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη νίκη της Super Mustang Mach-E στο Pikes Peak International Hill Climb που ανέδειξε την τεχνολογική υπεροχή της Ford σε μία από τις πιο απαιτητικές αγωνιστικές διοργανώσεις του πλανήτη. Παράλληλα, η νεότερη διάκριση σηματοδοτεί την τρίτη συνεχόμενη επικράτηση της Ford στο Timed Shoot-Out του Goodwood, Festival Of Speed μετά τις αντίστοιχες νίκες των SuperVan 4.2 με χρόνο 43:98 δλ. και F-150 Lightning SuperTruck με χρόνο 43,22 δλ. τα προηγούμενα δύο χρόνια.

Εξελιγμένη σε συνεργασία με την STARD με στόχο τις κορυφαίες επιδόσεις, η ηλεκτρική Super Mustang Mach-E αποδίδει περισσότερους από 1.400 ίππους χάρη σε τρεις ηλεκτροκινητήρες, ενώ η εκτεταμένη χρήση ελαφρών υλικών έχει μειώσει σημαντικά το βάρος της σε σχέση με τον προκάτοχό της.

Στο τιμόνι της Super Mustang Mach-E βρέθηκε για ακόμη μία φορά ο Romain Dumas, ένας από τους πλέον επιτυχημένους οδηγούς, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τις δυνατότητες του αγωνιστικού πρωτοτύπου της Ford. Με τη νίκη αυτή, ο Γάλλος οδηγός διεύρυνε το εντυπωσιακό του παλμαρέ στο Goodwood Festival Of Speed, συνεχίζοντας ταυτόχρονα την επιτυχημένη του συνεργασία με τη Ford Performance.

Η ηλεκτρική Super Mustang Mach-E, η οποία φέρει τον αριθμό 125 προς τιμή των 125 χρόνων αγωνιστικής ιστορίας της Ford, αποτελεί μέρος της στρατηγικής της εταιρείας να αξιοποιεί τον μηχανοκίνητο αθλητισμό ως πεδίο εξέλιξης νέων τεχνολογιών ηλεκτροκίνησης. Οι λύσεις που δοκιμάζονται σε απαιτητικές αγωνιστικές συνθήκες συμβάλλουν στην εξέλιξη των μελλοντικών ηλεκτρικών και υβριδικών μοντέλων παραγωγής της αμερικανικής εταιρείας.