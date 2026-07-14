Επίσημα στην Ινδία ο Δερμιτζάκης

Ο Παύλος Δερμιτζάκης είναι και με τη "βούλα" ο νέος προπονητής της ινδικής Παντζάμπ, όπου αντικαθιστά έναν άλλο Έλληνα τεχνικό, τον Παναγιώτη Διλμπέρη!

Νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Καβαλιώτη τεχνικού. Μετά την αποχώρησή του από τον Πανιώνιο, ο Δερμιτζάκης παρέμενε χωρίς ομάδα και αποφάσισε τελικά να δεχτεί το κάλεσμα της Παντζάμπ, για μία εξωτική πρόκληση στην Ινδία.

Ο 57χρονος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, ενώ θα έχει στο πλευρό του τον Γιώργο Αγγελίδη που βρισκόταν στον πάγκο της Δόξας Δράμας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δερμιτζάκης διαδέχεται στην Παντζάμπ τον Παναγιώτη Διλμπέρη, ο οποίος μετακόμισε σε μία άλλη ομάδα της Ινδίας, την Mohun Bagan Super Giant.