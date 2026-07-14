ΑΕΚ: Ομιλητής σε ποδοσφαιρικό φόρουμ ο Νίκολιτς

Ο Μάρκο Νίκολιτς θα συμμετέχει στο Adria Football Forum 2026, στο Βελιγράδι.

Σε ποδοσφαιρικό φόρουμ στο Βελιγράδι θα μιλήσει ο Μάρκο Νίκολιτς στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Ο προπονητής της ΑΕΚ συμμετέχει στο Adria Football Forum 2026, που θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι.

Το φόρουμ αυτό αφορά την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την εκπαίδευση και τη σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων της ποδοσφαιρικής βιομηχανίας.

Για τον Μάρκο Νίκολιτς αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Είναι ένας από τους πιο σεβαστούς Σέρβους ειδικούς στο ποδόσφαιρο και είναι πρωταθλητής με την ΑΕΚ. Κατά τη διάρκεια της πλούσιας καριέρας του ως προπονητής,δούλεψε σε ομάδες όπως οι Παρτιζάν, Βιντεότον, Λοκομοτίβ Μόσχας, Σαμπάμπ Αλ Αχλί και ΤΣΣΚΑ Μόσχας, κερδίζοντας πολλά τρόπαια σε διάφορες ευρωπαϊκές λίγκες».