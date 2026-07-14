Ο Παναθηναϊκός αλλάζει παντού και... μυρίζει πολύ Παναθηναϊκό!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την Παναθηναϊκή βραδιά της παρουσίασης των νέων εμφανίσεων της ομάδας, όπου ο Τάκης Φύσσας και ο Γιούρκας Σεϊταρίδης μίλησαν στην καρδιά κάθε Παναθηναϊκού και τις μαεστρικές ενέργειες του Στέφανου Κοτσόλη στην μεταγραφή Κρίστιανσεν.

Από την αρχή φέτος φαίνεται, ότι κάτι αλλάζει στον Παναθηναϊκό προς την σωστή κατεύθυνση και με στόχο την κορυφή. Ο νέος προπονητής ήδη πέρασε την φιλοσοφία του στην ομάδα και της δίνει ταυτότητα και στον Παναθηναϊκό βρίσκονται πλέον στελέχη, που έχουν ματώσει για την φανέλα με το τριφύλλι και αγαπάνε την ομάδα και σέβονται τον σύλλογο, που υπηρετούν.

Χθες το βράδυ σε μία πολύ ωραία βραδιά στην ταράτσα του Δημαρχείου Αθηνών έγινε η παρουσίαση των νέων εμφανίσεων του Παναθηναϊκού. Εκεί καταλάβαμε όλοι, ότι πλέον στον Παναθηναϊκό υπάρχουν άνθρωποι, που ξέρουν το βάρος της φανέλας το νιώθουν και σέβονται πάνω από όλα τον σύλλογο.

Ο Τάκης Φύσσας και ο Γιούρκας Σεϊταρίδης με τα λόγια τους για τον συμβολισμό της φανέλας του Παναθηναϊκού, μίλησαν στην καρδιά κάθε οπαδού της ομάδας. Ο Τάκης απευθυνόμενος στο προπονητικό σταφ, αλλά κυρίως στους παίκτες τους τόνισε ότι αυτή η φανέλα θέλει πάθος , αγάπη , αφοσίωση και ο Γιούρκας είπε, ότι «φοράτε την φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας, του Παναθηναϊκού». Λόγια που βγήκαν από την ψυχή του Τάκη και του Γιούρκα, που έχουν ματώσει για αυτή την φανέλα και έχουν γράψει ιστορία με χρυσά γράμματα με ευρωπαϊκές πορείες και τίτλους.

Αυτά τα λόγια μπολιάζουν όσους είναι στον σύλλογο με την σωστή νοοτροπία, έτσι ώστε να καταλάβουν το βάρος αυτής της φανέλας. Πλέον ο Παναθηναϊκός έχει στελέχη, που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία ξέρουν το μέγεθος του Παναθηναϊκού και το μεταδίδουν στους νεότερους.

Ο Τάκης Φύσσας έχει οργανώσει της Ακαδημίες, μαζί με τον Θόδωρο Ελευθεριάδη και σε λίγα χρόνια θα δούμε από τα σπλάχνα του συλλόγου να βγαίνουν παίκτες έτοιμοι να αγωνιστούν. Στις Ακαδημίες είναι και ο Γιούρκας Σεϊταρίδης, που σε όλες τις μικρές ηλικίες μεταλαμπαδεύει στα παιδιά τι σημαίνει Παναθηναϊκός και τις ευθύνες που πρέπει να έχουν όταν φοράνε αυτή την βαριά φανέλλα.

Η παρουσία και του Τάκη και του Γιούρκα στον σύλλογο , μαζί με τον Ελευθεριάδη είναι η εγγύηση, ότι από τις Ακαδημίες θα βγουν και πάλι παιδιά, που θα γράψουν ιστορία. Τεράστιοι οι παίκτες και οι δύο με τα όσα είπαν χθες βράδυ άγγιξαν την καρδιά κάθε Παναθηναϊκού.

Εδώ και λίγους μήνες είναι στην ομάδα και ο Στέφανος Κοτσόλης. Πλέον ως τεχνικός διευθυντής. Και ο Στέφανος έχει ματώσει για αυτή την φανέλα, την έχει υπηρετήσει και έχει πάρει τίτλους και έχει κάνει ευρωπαϊκές πορείες. Τώρα επέστρεψε, για να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να βρει τον δρόμο του. Με την ταπεινότητα, που τον διακρίνει, τον σεβασμό και την γνώση ήδη τα πρώτα αποτελέσματα φαίνονται. Στην ομάδα ήρθε ένας προπονητής σύγχρονος που από τα πρώτα φιλικά έδωσε στην ομάδα ταυτότητα και φιλοσοφία που ταιριάζει στον Παναθηναϊκό.

Εχουμε φθάσει στις 14 Ιουλίου και έχουν έρθει στην ομάδα 6 παίκτες, που την ανεβάζουν επίπεδο , χωρίς φανφάρες και τυμπανοκρουσίες. Ηρθαν οι πρώτοι στόχοι σε όλες τις θέσεις και αυτό οφείλεται στο ότι ο Κοτσόλης σέβεται όλους όσους μιλάει , όπως πρέπει να κάνει πάντα ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού και όταν το κάνεις αυτό θα ψηθεί πιο εύκολα ο παίκτης να έρθει σε σένα. Ετσι ήρθε τερματοφύλακας από την Μπαρτσελόνα ο Πένια και αμυντικός από την Ιντερ ο Ντε Φράι, Δύο τοπ παίκτες από τοπ κλαμπ.

Ολες τις μεταγραφές τις έκλεισε ο Κοτσόλης με τον ίδιο τρόπο και με την σωστή διαπραγμάτευση, που πάνω από όλα προασπίζει τα συμφέροντα του συλλόγου. Τελευταίο παράδειγμα ήταν η μεταγραφή του Κρίστιανσεν. Ο Δανός αμυντικός είναι τοπ σε αξία, αλλά προέρχεται από μία χρονιά, που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό στο γόνατο.

Ο Νίστρουπ τον ήθελε πολύ τον Δανό μπακ, ήταν η πρώτη του επιλογή για αριστερά. Ο Κοτσόλης ήθελε να έρθει ο παίκτης, αλλά χωρίς ο Παναθηναϊκός να πάρει ρίσκο. Αρχικά η Λέστερ ούτε που συζήταγε το ενδεχόμενο δανεισμού, ήθελε μόνο να τον πουλήσει. Πέρασε ο καιρός άφησε ο Κοτσόλης λίγο την Λέστερ να καταλάβει, ότι αν δεν δεχθεί τους όρους του Παναθηναϊκού ο παίκτης θα μείνει δυσαρεστημένος στην ομάδα της και τελικά με σύμμαχο τον παίκτη έφερε την μεταγραφή εκεί που ήθελε. Δανεικός για ένα χρόνο με υποχρεωτική αγορά αν πιάσει το 50% των συμμετοχών, που θα είναι από 45 λεπτά και πάνω. Καταλαβαίνει κανείς, ότι αν παίξει ο Δανός τα μισά παιχνίδια από ένα ημίχρονο και πάνω θα σημαίνει, ότι θα έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον απασχόλησε πέρυσι.

Και φυσικά πριν έρθει Ελλάδα ο Κοτσόλης με την συμβολή του Μπαλντίνι έστειλαν τον παίκτη σε ειδικό κέντρο στην Ιταλία για τον συγκεκριμένο τραυματισμό, όπου άναψε το πράσινο φως.

Ο Κοτσόλης, λοιπόν, έκανε το θέλω του προπονητή, αλλά προάσπισε και τα συμφέροντα του Παναθηναϊκού με το σκεπτικό «Ο Παναθηναϊκός πάνω από όλα».

Όλα αυτά μας δείχνουν, ότι πλέον ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε μία νέα εποχή που θα φέρει επιτυχίες. Με τους κατάλληλους ανθρώπους σε κάθε πόστο και κυρίως με στελέχη που ….μυρίζουν Παναθηναϊκό και μιλάνε στην καρδιά κάθε οπαδού της ομάδας.

*Γούστα είναι αυτά και ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του για τις νέες εμφανίσεις. Μου αρέσει η πρώτη η πράσινη, που έχει και μία λεπτομέρεια με το «εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση είναι εδώ» σε ένα σημείο της φανέλας, και η δεύτερη η άσπρη που θυμίζει την φανέλα της ομαδάρας του Κυράστα με την ρίγα στην μέση και έχει και αυτή την λεπτομέρεια πίσω από το τριφύλλι να φαίνεται η Αθήνα και η Ακρόπολη. Το ίδιο συμβαίνει και στην τρίτη μαύρη, που μέσα στο τριφύλλι είναι γραμμένο το έτος ίδρυσης του συλλόγου. Τυχερές να είναι και να φέρουν την κούπα, τίποτα άλλο.

*Αύριο η ομάδα παίζει το τελευταίο φιλικό με την Ραπίντ στην Βιέννη και θα ζήσουμε μία ωραία ατμόσφαιρα λόγω των σχέσεων των οπαδών των δύο ομάδων. Περιμένω στα φιλικά και ένα στραβοπάτημα και δεν θα με πειράξει καθόλου, διότι στα επίσημα μόνο μετράνε τα αποτελέσματα και το ματς με την Πάκσι έρχεται την άλλη εβδομάδα.