Μουντιάλ 2026: Σούπερ ημιτελικός, λίγα τα 90 λεπτά και δύο οι πρωταγωνιστές στο Γαλλία - Ισπανία

Γαλλία και Ισπανία αποτελούν το ζευγάρι του πρώτου μεγάλου ημιτελικού στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με τη σέντρα προγραμματισμένη στις 22:00 το βράδυ της Τρίτης στο AT&T Stadium του Άρλινγκτον.

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Η ομάδα του Ντεσάν εξ αρχής φάνταζε ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, ταμπέλα που φρόντισε να επιβεβαιώσει με την έως τώρα παρουσία της. Από την φάση των ομίλων μέχρι και τα προημιτελικά μέτρησε 6/6 κόντρα σε Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία, Σουηδία, Παραγουάη και Μαρόκο, με σύνολο τερμάτων 16 υπέρ και δύο κατά.

Είναι πραγματικά δύσκολο να εντοπίσει κάποιος τα αδύνατα σημεία της, συνδυάζει αρμονικά το ταλέντο, την εμπειρία, την ταχυδύναμη και την αποτελεσματικότητα, ενός το ρόστερ της είναι υπερπλήρες σε κάθε θέση, μέχρι τα... βάθη του πάγκου.

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Δεν είναι και πολύ διαφορετική η εικόνα για την Ισπανία. Επίσης ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί η ομάδα του Ντε Λα Φουέντε πριν ξεκινήσει η διοργάνωση και η παρουσία της μέχρι σήμερα επιβεβαιώνει τις προσδοκίες που υπήρχαν. Μετά το 0-0 της πρεμιέρας κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι, η Ισπανία πέτυχε πέντε σερί νίκες απέναντι σε Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, Αυστρία, Πορτογαλία και Βέλγιο, με γκολ 11 υπέρ και μόλις ένα κατά.

Λειτουργεί με εντυπωσιακή ακρίβεια στο χορτάρι η Ισπανία, περιορίζει στο ελάχιστο το ρίσκο και η αποτελεσματικότητα στην ανάκτηση της μπάλας την βοηθά να κρατά τους κινδύνους μακριά από την εστία της. Επιθετικά παίρνει πράγματα από πολλούς παίκτες και ο Μερίνο συνήθως καλύπτει την απουσία ενός μεγάλου σκόρερ από το ρόστερ της.

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Πιο αμφίρροπο μάλλον δεν γίνεται. Γαλλία και Ισπανία είναι κατά τεκμήριο οι καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Μια από τις δύο θα φτάσει στον τελικό και η άλλη θα πάει σπίτι της. Πολύ πιθανό να χρειαστούν περισσότερα από 90 λεπτά για τον τελικό νικητή, σε έναν ημιτελικό που η τακτική και η συγκέντρωση θα έχουν την τιμητική τους... Το συνδυαστικό στοίχημα Χ & Σιμόν 3+ αποκρούσεις & Ντεμπελέ 1+ σουτ στην εστία σε απόδοση 9.25 στο Bet Builder της Stoiximan.

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