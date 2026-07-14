Βίκτορ Κρίστιανσεν: Το role model της Κοπεγχάγης, ένας βετεράνος ετών 23 (vids)

Ο νέος αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού βρέθηκε από τα 4 του χρόνια σε ακαδημία, δούλεψε επαγγελματικά πριν γίνει επαγγελματίας κι έγινε η πιο ακριβή πώληση της Κοπεγχάγης.

Αν ζητήσεις απ’ αυτούς που γνωρίζουν τον Βίκτορ Κρίστιανσεν, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, να σου τον περιγράψουν με μια λέξη, οι περισσότεροι θα προτιμήσουν το «ώριμος». Αυτή η λέξη τον χαρακτηρίζει όχι τώρα, που διανύει το 24ο έτος της ηλικίας, αλλά σχεδόν από πάντα.

Την ώρα που τα περισσότερα παιδιά στην ηλικία των τεσσάρων ετών δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόμη τι ακριβώς είναι το ποδόσφαιρο ως άθλημα, ο Βίκτορ είχε ήδη αποφασίσει ότι ήθελε να μάθει περισσότερα για το ποδόσφαιρο, όχι απλά να κυνηγάει άναρχα μια μπάλα σ’ ένα πάρκο, όπως οι περισσότεροι πιτσιρικάδες. Ζήτησε να γίνει δεκτός στην KB, την ιστορική ακαδημία της Κοπεγχάγης που αποτελεί τη βάση ανάπτυξης ταλέντων για την ΦΚ Κοπεγχάγη, την ιστορική ομάδα της δανέζικης πρωτεύουσας. Κι έγινε πράγματι δεκτός, αν και τα τμήματα pro-juniors της ακαδημίας ενσωματώνουν παιδιά που έχουν κλείσει ήδη τα πέντε τους χρόνια.

Εκεί ξεκίνησε μια διαδρομή που θα διαρκούσε σχεδόν δύο δεκαετίες. Από τα πρώτα παιδικά τμήματα μέχρι την πρώτη ομάδα της Κοπεγχάγης, ο Κρίστιανσεν μεγάλωσε μέσα σε ένα ποδοσφαιρικό περιβάλλον που του έδωσε όχι μόνο τεχνικές βάσεις, αλλά και μια εξοικείωση με τις απαιτήσεις του επαγγελματικού ποδοσφαίρου πολύ νωρίτερα από τους περισσότερους συνομηλίκους του. Δεν είναι υπερβολή να γράψει κανείς ότι δεν γνώρισε το πρώιμο ποδόσφαιρο του πάρκου και της παιδικής χαράς, οι κανόνες του σπορ μπήκαν από νωρίς στο μυαλό του.

Οι άνθρωποι που τον παρακολουθούσαν από μικρό ανέφεραν συχνά ότι είχε μια ωριμότητα μεγαλύτερη από την ηλικία του. Στις προπονήσεις και στους αγώνες έμοιαζε περισσότερο με παίκτη που είχε ήδη χρόνια εμπειρίας παρά με έναν νεαρό που μόλις έκανε τα πρώτα του βήματα. Η Κοπεγχάγη δεν τον αντιμετώπισε ποτέ ως ένα απλό ταλέντο. Ήταν ένα παράδειγμα του μοντέλου που ακολουθεί ο σύλλογος: επένδυση στις ακαδημίες και σταδιακή ένταξη στην πρώτη ομάδα.

Όταν υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Κοπεγχάγη τον Δεκέμβριο του 2020, λίγες ημέρες μετά τα 18α γενέθλιά του, ο διευθυντής ανάπτυξης του συλλόγου Σούνε Σμιθ-Νίλσεν τον χαρακτήρισε παίκτη με «όλο το πακέτο»: τακτικά ώριμο, δυνατό σωματικά και εξαιρετικά αφοσιωμένο. Ακόμα πιο χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του τότε αθλητικού διευθυντή Γουίλιαμ Κβιστ, ο οποίος είπε ότι ο Κρίστιανσεν έμοιαζε στις προπονήσεις με παίκτη «μεγαλύτερης ηλικίας και όχι με νεαρό που μόλις ανέβαινε στην πρώτη ομάδα».

Το ντεμπούτο του ήρθε τον Νοέμβριο του 2020, σε ηλικία μόλις 17 ετών, σε αγώνα Κυπέλλου απέναντι στην Αβάρτα. Στα 18 του χρόνια είχε ήδη ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Κοπεγχάγη, με τους ανθρώπους του συλλόγου να υπογραμμίζουν όχι μόνο την ποιότητά του ως αριστερού μπακ, αλλά κυρίως τη νοοτροπία του. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής που δούλευε σαν επαγγελματίας πριν ακόμη γίνει επαγγελματίας.

Η σεζόν 2021-22 ήταν η χρονιά που καθιερώθηκε. Έγινε βασικός, βοήθησε την Κοπεγχάγη να κατακτήσει το πρωτάθλημα Δανίας και άρχισε να τραβάει το ενδιαφέρον ομάδων εκτός χώρας. Το προφίλ του ήταν αυτό που αναζητούν πλέον οι μεγάλοι σύλλογοι από τους σύγχρονους ακραίους αμυντικούς: ταχύτητα, ένταση, δυνατότητα να καλύψει όλη την πλευρά και συμμετοχή στο επιθετικό παιχνίδι.

Ιδιαίτερο κεφάλαιο στην εξέλιξή του ήταν και η παρουσία του Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο σημερινός προπονητής του Παναθηναϊκού γνωρίζει τον Κρίστιανσεν από… μωρό. Είχε, άλλωστε, δουλέψει με πολλούς νεαρούς παίκτες του συλλόγου και η φιλοσοφία του βασιζόταν στην εμπιστοσύνη προς τα ταλέντα των ακαδημιών. Με την ομάδα κατέκτησε δύο συνεχόμενους τίτλους πρωταθλητή (2022,2023).

Τον Ιανουάριο του 2023 ήρθε το μεγάλο βήμα. Η Λέστερ πλήρωσε περίπου 14 εκ. ευρώ για να τον αποκτήσει από την Κοπεγχάγη, ποσό που τον έκανε μία από τις σημαντικότερες πωλήσεις στην ιστορία του δανέζικου συλλόγου. Για τον Κρίστιανσεν, η μεταγραφή είχε ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος, αφού άφηνε την ομάδα στην οποία είχε περάσει σχεδόν όλη του τη ζωή. Γι’ αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν ήθελα να φύγω, αλλά σε τέτοιες ευκαιρίες δεν λες όχι κάθε μέρα»!

Η περίοδος στην Αγγλία, πάντως, δεν εξελίχθηκε ιδανικά. Η Λέστερ υποβιβάστηκε και ο ίδιος βρέθηκε σε μια ομάδα που περνούσε μεγάλη αλλαγή. Παράλληλα, σε ορισμένα παιχνίδια χρησιμοποιήθηκε και σε διαφορετικούς ρόλους (σέντερ μπακ στην τριάδα), κάτι που δεν του επέτρεψε να βρει απόλυτα σταθερότητα. Στην πρώτη του περίοδο εκεί έκανε 14 εμφανίσεις.

Η λύση ήρθε μέσω της Ιταλίας. Ο δανεισμός του στην Μπολόνια αποτέλεσε μια σημαντική καμπή, καθώς επέστρεψε σε ένα περιβάλλον που ταίριαζε περισσότερο στα χαρακτηριστικά του. Στη Serie A βελτίωσε το τακτικό του κομμάτι και απέκτησε αυτοπεποίθηση, έβγαλε συνολικά 34 αγώνες και πέτυχε και το πρώτο του γκολ εκτός Δανίας.

Η Μπολόνια δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς, οπότε η επιστροφή στη Λέστερ ήταν μονόδρομος. Στην Πρέμιερσιπ της σεζόν 2024-25 έκανε 31 ματς κι απέδειξε ότι μπορεί να σταθεί σ’ αυτό το επίπεδο. Η επόμενη σεζόν του τον βρήκε με τις «αλεπούδες» στην Τσάμπιονσιπ, με ένα χειρουργείο στο γόνατο που τον άφησε έξω σχεδόν τρεις μήνες και μια μακρά περίοδο αποθεραπείας. Έκανε έξι ματς μόνο.

Η πορεία του, όμως, τον έφερε και στην εθνική ομάδα της Δανίας. Έχοντας περάσει από όλες σχεδόν τις μικρές εθνικές ομάδες, έκανε το ντεμπούτο του στην ανδρών το 2023 και συμμετείχε στην αποστολή της χώρας του στο Euro 2024. Η παρουσία του στην εθνική ήταν αποτέλεσμα μιας σταθερής πορείας σε υψηλό επίπεδο.

Ο Παναθηναϊκός αποκτά έναν αριστερό μπακ που βρίσκεται σε ηλικία κατάλληλη για να προσφέρει άμεσα αλλά και να έχει σημαντική μεταπωλητική αξία, γι’ αυτό και η Λέστερ δεν εγκαταλείπει το πρότζεκτ του, θεωρεί ότι μπορεί να βρει ρυθμό και να παίξει πάλι σε υψηλό επίπεδο. Ο Κρίστιανσεν δεν είναι ένας παίκτης που βασίζεται μόνο στα αθλητικά του προσόντα. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του είναι η ποδοσφαιρική ωριμότητα κι έχει ήδη περάσει από τρία διαφορετικά ποδοσφαιρικά περιβάλλοντα: Δανία, Αγγλία και Ιταλία.