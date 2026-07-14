Δίνουν τα χέρια ΠΑΟΚ και Κοπεγχάγη για τον Χατζηδιάκο!

Η μεταγραφή του Τάχα Άλι βρίσκεται στην τελική ευθεία, όμως δεν είναι η μοναδική υπόθεση που οδεύει προς ολοκλήρωση για τον ΠΑΟΚ. Σε ανάλογο στάδιο βρίσκεται πλέον και η περίπτωση του Παντελή Χατζηδιάκου.

Μετά την προφορική συμφωνία με τον 29χρονο διεθνή κεντρικό αμυντικό, οι διαπραγματεύσεις με την Κοπεγχάγη φαίνεται πως είχαν θετική κατάληξη, με τις δύο πλευρές να βρίσκουν τη χρυσή τομή για την παραχώρησή του.

Το deal αναμένεται να κλείσει σε ποσό κοντά στο ένα εκατομμύριο ευρώ, με τις τελευταίες λεπτομέρειες να διευθετούνται. Στην Κοπεγχάγη υπάρχει διάθεση να ολοκληρωθεί άμεσα η μεταγραφή, ώστε ο ποδοσφαιριστής να ταξιδέψει το συντομότερο δυνατό στη Θεσσαλονίκη.

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο Χατζηδιάκος θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, αποτελώντας την τέταρτη μεταγραφή των «ασπρόμαυρων» στη φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Οι εξελίξεις θεωρούνται πλέον θέμα χρόνου, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται ένα βήμα πριν από την οριστική επισημοποίηση της συμφωνίας.