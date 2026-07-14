Θετική εξέλιξη για τη διεξαγωγή αγώνων σκοποβολής κατά την αντιπυρική περίοδο με πρωτοβουλία του Προέδρου Ισίδωρου Κούβελου  

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, συναντήθηκε με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, παρουσία του Προέδρου της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Θανάση Παπαγεωργίου.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε το ζήτημα της προετοιμασίας και της διεξαγωγής αγώνων σκοποβολής κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, με γνώμονα την ασφαλή διεξαγωγή τους και την αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων πυροπροστασίας.

Το θέμα εξετάστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες, τα υπηρεσιακά κριτήρια και τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό τροποποιήθηκε η σχετική απόφαση, ώστε να καθίσταται δυνατή τόσο η προετοιμασία όσο και η διεξαγωγή των προγραμματισμένων εθνικών και διεθνών αγώνων σκοποβολής κατά την αντιπυρική περίοδο, με την απαρέγκλιτη τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων πυροπροστασίας.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, δήλωσε:

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, για τη συνάντηση και για το ενδιαφέρον που επέδειξε απέναντι σε ένα ζήτημα που απασχολεί τη σκοπευτική κοινότητα. Η θετική εξέλιξη που προέκυψε, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών και με γνώμονα την ασφάλεια και την πυροπροστασία, επιτρέπει η προετοιμασία και η διεξαγωγή των προγραμματισμένων εθνικών και διεθνών αγώνων σκοποβολής κατά την αντιπυρική περίοδο. Η σκοποβολή είναι ένα άθλημα που έχει προσφέρει σημαντικές επιτυχίες στη χώρα μας και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που οι αθλητές μας θα μπορέσουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα την αγωνιστική τους δραστηριότητα.»