Νέα ισοψηφία Αλαφούζου-Μαρινάκη στις εκλογές της Λίγκας!

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA έληξε ισόπαλη και η δεύτερη ψηφοφορία στις αρχαιρεσίες της Super League για την ανάδειξη νέου προέδρου.

Ούτε η δεύτερη ψηφοφορία στις εκλογές του συνεταιρισμού ανέδειξη νικητή.

Μετά την πρώτη ισοψηφία μεταξύ Γιάννη Αλαφούζου και Βαγγέλη Μαρινάκη, στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν πριν δύο εβδομάδες, οι ισχυροί άνδρες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού αναδείχθηκαν ξανά ισόπαλοι με ψήφους 7-7, αφού και πάλι η ΕΠΟ ψήφισε "λευκό".

Τον Γιάννη Αλαφούζο ψήφισαν για την προεδρία της Λίγκας οι ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδειακός, Ηρακλής, Παναιτωλικός και Κηφισιά, όπως είχε συμβεί και στην πρώτη ψηφοφορία.

Τον Βαγγέλη Μαρινάκη ψήφισαν στον αντίποδα οι ΠΑΕ Ολυμπιακός, Άρης, Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης, ΟΦΗ, Βόλος και Καλαμάτα.