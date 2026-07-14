Ολλανδία: Κοντά σε Σλοτ οι «Οράνιε» – Η στάση της Λίβερπουλ (pic)

Η Εθνική Ολλανδίας ψάχνει τον διάδοχο του Ρόναλντ Κούμαν, έπειτα από την παραίτηση του μετά το Μουντιάλ του 2026 και απ’ ότι φαίνεται έχει βρει τον εκλεκτό στο πρόσωπο του Άρνε Σλοτ, με τη Λίβερπουλ να είναι διατεθειμένη να βοηθήσει και οικονομικά.

Έπειτα από μια διετία στη Λίβερπουλ ο Άρνε Σλοτ αποχαιρέτησε το «Μέρσεϊσαϊντ», όμως ο Ολλανδός τεχνικός αναμένεται να αναλάβει γρήγορα νέα ομάδα.

Η πρώτη σεζόν για τον Σλοτ στους «Ρεντς» ήταν ονειρική, καθώς κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο της Premier League. Η συνέχεια όμως δεν ήταν ανάλογη και στη δεύτερη σεζόν, καθώς η Λίβερπουλ απέτυχε σε όλους της τους στόχους, με τη διοίκηση να αποφασίζει την απομάκρυνση του Ολλανδού προπονητή και τον Άντονι Ιραόλα να παίρνει τη θέση του.

Ωστόσο, ο Άρνε Σλότ αναμένεται να «σηκώσει μανίκια» σύντομα και να πιάσει ξανά δουλειά, με την ομοσπονδία της Ολλανδίας να τον θεωρεί κατάλληλο να αναλάβει μετά την παραίτηση του Ρόναλντ Κούμαν από τον πάγκο των «Οράνιε».

Παράλληλα, σε περίπτωση που οι δύο πλευρές δώσουν τα χέρια, η Λίβερπουλ, βάση δημοσιευμάτων, δεν θα εκμεταλλευτεί αυτή την συνεργασία για να σταματήσει να πληρώνει την αποζημίωση που του χρωστάει, αλλά αντιθέτως θα καλύψει για ένα διάστημα το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο 47χρονος με τους «Οράνιε».