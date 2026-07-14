Παρελθόν ο Τζος Νίμπο από την Αρμάνι Μιλάνο

Ελεύθερος να συνεχίσει την καριέρα του είναι ο Τζος Νίμπο. Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας των δυο πλευρών μετά από δύο χρόνια κοινής πορείας
O 28χρονος σέντερ τη φετινή σεζόν της Euroleague με τους Ιταλούς μέτρησε κατά μέσο όρο 9.3 πόντους, 6.3 ριμπάουντ και 0.6 ασίστ, συγκεντρώνοντας 13.7 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.
All the best for the next step of your career.— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) July 14, 2026
Thank you, Josh 🤍❤️
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