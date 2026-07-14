Παρελθόν ο Τζος Νίμπο από την Αρμάνι Μιλάνο

Παρελθόν από την Αρμάνι Μιλάνο αποτελεί και επίσημα ο Τζος Νίμπο, καθώς η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας τους.

Ελεύθερος να συνεχίσει την καριέρα του είναι ο Τζος Νίμπο. Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας των δυο πλευρών μετά από δύο χρόνια κοινής πορείας

O 28χρονος σέντερ τη φετινή σεζόν της Euroleague με τους Ιταλούς μέτρησε κατά μέσο όρο 9.3 πόντους, 6.3 ριμπάουντ και 0.6 ασίστ, συγκεντρώνοντας 13.7 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.