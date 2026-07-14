Τρελό σενάριο από Τουρκία: «Ο ΟΦΗ εξετάζει την περίπτωση του Ζοάο Μάριο!»

Ο ΟΦΗ φέρεται να έχει στη λίστα του την περίπτωση του Ζοάο Μάριο! Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν στην Τουρκία, οι Κρητικοί ενδιαφέρονται για τον Πορτογάλο, ο οποίος τη σεζόν που τελείωσε αγωνίστηκε στην ΑΕΚ ως δανεικός από την Μπεσίκτας.
Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Μπεσίκτας, ωστόσο δεν βρίσκεται στα πλάνα της τουρκικής ομάδας. Έτσι, ο ΟΦΗ παρακολουθεί την κατάσταση και περιμένει να φανεί αν ο παίκτης θα αποχωρήσει ως ελεύθερος, καθώς δεν θέλει να πληρώσει ποσό για την αγορά του.
Μετά την κατάκτηση του κυπέλλου, η ομάδα του Ηρακλείου θα αγωνίζεται σίγουρα σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης και έτσι στην Κρήτη φαίνεται πως θέλουν να κάνουν μεγάλες κινήσεις για να δυναμώσουν την ομάδα.
Yunanistan Süper Lig ekibi OFİ Girit, Joao Mario için istekli.— Oğuz Oruç (@oguzoructd) July 14, 2026
Deneyimli Portekizli oyuncu için bonservis ödemeyi düşünmeyen Yunan ekibi, oyuncunun Beşiktaş'tan bonservissiz çıkışını bekliyor. pic.twitter.com/zQuj911A2H