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Τρελό σενάριο από Τουρκία: «Ο ΟΦΗ εξετάζει την περίπτωση του Ζοάο Μάριο!»

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Την περίπτωση του Ζοάο Μάριο φέρεται να εξετάζει ο ΟΦΗ, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, και περιμένει τις εξελίξεις για το μέλλον του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού

Ο ΟΦΗ φέρεται να έχει στη λίστα του την περίπτωση του Ζοάο Μάριο! Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν στην Τουρκία, οι Κρητικοί ενδιαφέρονται για τον Πορτογάλο, ο οποίος τη σεζόν που τελείωσε αγωνίστηκε στην ΑΕΚ ως δανεικός από την Μπεσίκτας. 

Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Μπεσίκτας, ωστόσο δεν βρίσκεται στα πλάνα της τουρκικής ομάδας. Έτσι, ο ΟΦΗ παρακολουθεί την κατάσταση και περιμένει να φανεί αν ο παίκτης θα αποχωρήσει ως ελεύθερος, καθώς δεν θέλει να πληρώσει ποσό για την αγορά του.

Μετά την κατάκτηση του κυπέλλου, η ομάδα του Ηρακλείου θα αγωνίζεται σίγουρα σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης και έτσι στην Κρήτη φαίνεται πως θέλουν να κάνουν μεγάλες κινήσεις για να δυναμώσουν την ομάδα.

Τρελό σενάριο από Τουρκία: «Ο ΟΦΗ εξετάζει την περίπτωση του Ζοάο Μάριο!»