Τρελό σενάριο από Τουρκία: «Ο ΟΦΗ εξετάζει την περίπτωση του Ζοάο Μάριο!»

Την περίπτωση του Ζοάο Μάριο φέρεται να εξετάζει ο ΟΦΗ, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, και περιμένει τις εξελίξεις για το μέλλον του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού

Ο ΟΦΗ φέρεται να έχει στη λίστα του την περίπτωση του Ζοάο Μάριο! Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν στην Τουρκία, οι Κρητικοί ενδιαφέρονται για τον Πορτογάλο, ο οποίος τη σεζόν που τελείωσε αγωνίστηκε στην ΑΕΚ ως δανεικός από την Μπεσίκτας.

Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Μπεσίκτας, ωστόσο δεν βρίσκεται στα πλάνα της τουρκικής ομάδας. Έτσι, ο ΟΦΗ παρακολουθεί την κατάσταση και περιμένει να φανεί αν ο παίκτης θα αποχωρήσει ως ελεύθερος, καθώς δεν θέλει να πληρώσει ποσό για την αγορά του.

Μετά την κατάκτηση του κυπέλλου, η ομάδα του Ηρακλείου θα αγωνίζεται σίγουρα σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης και έτσι στην Κρήτη φαίνεται πως θέλουν να κάνουν μεγάλες κινήσεις για να δυναμώσουν την ομάδα.