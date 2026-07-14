Πειραιάς - νεκρό ζευγάρι: Ο πατέρας του 28χρονου τους εντόπισε - Κατέρρευσε η μητέρα της 24χρονης

Ο πατέρας του 28χρονου εντόπισε το ζευγάρι και ειδοποίησε τις Αρχές, οι οποίες επιβεβαίωσαν τον θάνατό τους στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (14/7) στις Αρχές, όταν ένα νεαρό ζευγάρι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αυτοκίνητο, στο γκαράζ πολυκατοικίας στην οδό Μήλου, στον Πειραιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 28χρονο και μία 24χρονη, τους οποίους εντόπισε ο πατέρας του νεαρού λίγο πριν από τις 9:00 το πρωί. Ο ίδιος ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να μεταφέρουν το ζευγάρι στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια του θανάτου. Οι πρώτες ενδείξεις αναφέρουν ότι οι δύο νέοι δεν έφεραν εμφανή τραύματα ή εκδορές, ενώ το αυτοκίνητο φέρεται να βρέθηκε με τη μηχανή και τον κλιματισμό σε λειτουργία μέσα στον κλειστό χώρο του γκαράζ.

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα ή άλλα καυσαέρια.

Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν η νεκροψία-νεκροτομή, οι τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς και η αυτοψία που πραγματοποιείται στον χώρο.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία γειτόνισσας για τη στιγμή που η μητέρα της 24χρονης έφτασε στο σημείο. Η γειτόνισσα είπε ότι τα ουρλιαχτά της ξεσήκωσαν τη γειτονιά και τότε κατάλαβε ότι κάτι κακό είχε συμβεί.

«Το γκαράζ ήταν τελείως κλειστό και τα παιδιά ήταν μέσα. Είδα Αστυνομία, το ασθενοφόρο. Ήταν η μητέρα του κοριτσιού, φώναζε κι έτσι κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Φώναζε "το κορίτσι μου, το έχασα"... Είναι μεγάλη τραγωδία, είμαι σοκαρισμένη και ταράχτηκα πάρα πολύ. Ήταν νέα παιδιά, πολύ στεναχωρήθηκα, είμαστε μια πόρτα με τους ανθρώπους» είπε η γειτόνισσα βουρκωμένη κι έχοντας έναν κόμπο στο λαιμό...

Πηγή: Newsbomb.gr