Ανατροπή: Όλα δείχνουν παραμονή Μανδά στην Λάτσιο!

Όλα δείχνουν πως μετά από ένα σύντομο πέρασμα από την Premier League, o Χρήστος Μανδάς θα επιστρέψει στην αιώνια πόλη. Η Μπόρνμουθ δεν έκανε χρήση της οψιόν αγοράς και παρά το ενδιαφέρον ουκ ολίγων ομάδων, ο Έλληνας τερματοφύλακας όλα δείχνουν ότι θα παραμείνει στην Λάτσιο.
Ο Ιταλός δημοσιογράφος Nicolò Schira αναφέρει ότι ο Μανδάς είχε μία πολύ εποικοδομητική συνάντηση με τον νέο προπονητή των λατσιάλι, Τζενάρο Γκατούζο, ο οποίος του τόνισε ότι τον θέλει να παραμείνει, ώστε να του δώσει γάντια βασικού στην επόμενη σεζόν, κάτι απολύτως λογικό μετά την πώληση του Ιβάν Προβεντέλ στην Ίντερ.
Despite some bids received, Christos #Mandas is oriented to stay at #Lazio. Decisive the positive meeting with coach Rino #Gattuso, who wants to keep him as starting goalkeeper. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 14, 2026