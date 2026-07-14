Ανατροπή: Όλα δείχνουν παραμονή Μανδά στην Λάτσιο!

Σύμφωνα με ιταλικά ρεπορτάζ, ο Χρήστος Μανδάς πήρε την απόφαση να παραμείνει στους λατσιάλι, μετά από συζήτηση που είχε με τον Τζενάρο Γκατούζο.

Όλα δείχνουν πως μετά από ένα σύντομο πέρασμα από την Premier League, o Χρήστος Μανδάς θα επιστρέψει στην αιώνια πόλη. Η Μπόρνμουθ δεν έκανε χρήση της οψιόν αγοράς και παρά το ενδιαφέρον ουκ ολίγων ομάδων, ο Έλληνας τερματοφύλακας όλα δείχνουν ότι θα παραμείνει στην Λάτσιο.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Nicolò Schira αναφέρει ότι ο Μανδάς είχε μία πολύ εποικοδομητική συνάντηση με τον νέο προπονητή των λατσιάλι, Τζενάρο Γκατούζο, ο οποίος του τόνισε ότι τον θέλει να παραμείνει, ώστε να του δώσει γάντια βασικού στην επόμενη σεζόν, κάτι απολύτως λογικό μετά την πώληση του Ιβάν Προβεντέλ στην Ίντερ.