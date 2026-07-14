Τράμπζονσπορ: Προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Φαν Ντρόγκελεν που κυνηγά ο Παναθηναϊκός!

Στην Τουρκία αναφέρουν ότι η ομάδα της Τραπεζούντας τα βρήκε σε όλα με τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν που αποτελούσε βασικό στόχο του τριφυλλιού.

Μεγάλο φαβορί για την απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν είναι πλέον η Τράμπζονσπορ, όπως αναφέρουν τουρκικά Μέσα. Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός της Σάμσουνσπορ, ο οποίος ενδιαφέρει έντονα τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Τουρκία τα βρήκε σε όλα με την ομάδα της Τραπεζούντας στους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του και αυτό που απομένει είναι να βρεθεί η χρυσή τομή στις διαπραγματεύσεις με την νυν ομάδα του.

Τις προχωρημένες συζητήσεις επιβεβαιώνει και ο πρόεδρος της Σάμσουνσπορ, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, ο οποίος δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τράμπζονσπορ βρίσκονται σε καλό δρόμο και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας: «Οι οπαδοί μας συμπεριφέρονται συναισθηματικά, αλλά εγώ δεν μπορώ να είμαι συναισθηματικός. Αν έρθει ένα καλό ποσό, γιατί να μην τον πουλήσω; Ζητάμε μεταγραφικό ποσό μεταξύ 7-8 εκατομμυρίων ευρώ. Επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο της Τραμποζουνσπόρ, Ερτογρούλ Ντογάν, και μας διαβίβασε την επίσημη πρόταση μεταγραφής. Είναι ελαφρώς κάτω από τις προσδοκίες μας. Ωστόσο, υπάρχει μια διαδικασία που εξελίσσεται θετικά.».

🚨 Trabzonspor, Rick van Drongelen ile anlaşmaya vardı. Kulüpler arasında yapılan bonservis görüşmelerinde fark 1 milyon euro'ya indi! Trabzonspor ve Samsunspor, anlaşmaya yakın! — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 14, 2026