ΑΕΚ: Θα έχει διάρκεια 120 λεπτά το φιλικό με την Γκρόνινγκεν (pic)

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Γκρόνινγκεν γνωστοποίησε την χρονική διάρκεια που θα έχει το φιλικό παιχνίδι με την ΑΕΚ που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το Σάββατο (18/7).

Πιο συγκεκριμένα η ολλανδική ομάδα αναφέρει σε σχετική της ενημέρωση πως το παιχνίδι με την Ένωση θα έχει διάρκεια στο σύνολο 120 λεπτά και πιο συγκεκριμένα δύο 60λεπτα. Ο φιλικός αγώνας θα διεξαχθεί στο προπονητικό που προετοιμάζεται η ΑΕΚ στην περιοχή του Άπελντοορν και θα ξεκινήσει στις 14:00 τοπική ώρα (15:00) Ελλάδας, με την Γκρόνινγκεν ήδη να έχει κυκλοφορήσει εισιτήρια για το ματς με τιμή πέντε ευρώ.

Τα φιλικά που θα δώσει η ΑΕΚ στην Ολλανδία

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ, έδωσε ήδη το πρώτο της φιλικό στην Ολλανδία, επικρατώντας 2-1 της Ντε Γκράαφτσαπ. Επόμενο... τεστ είναι το αυριανό (Τετάρτη 15/7) απέναντι στην Φίτεσε. Το πρώτο διάστημα παραμονής της ΑΕΚ στο Άπελντοορν θα κλείσει με το τρίτο κατά σειρά φιλικό που θα ειναι αυτό για το οποίο μιλήσαμε στον πρόλογο απέναντι στην Γκρόνινγκεν, το Σάββατο (18/7) που θα έχει διάρκεια όπως έγινε γνωστό 120 λεπτά.

Θα ακολουθήσει ένα διάλειμμα τεσσάρων ημερών από τις 19 ως τις 22 Ιουλίου.Η Ενωση θα επιστρέψει στην Αθήνα προκειμένου οι παίκτες να πάρουν... ανάσες και θα ξαναπάει στην Ολλανδία στις 23/7. Τρεις ημέρες μετά (Κυριακή 26/7) θα παίξει με την Τσβόλε, θα ακολουθήσει το φιλικό με την Σαμσουνσπόρ (29/7), ενώ το τελευταίο τεστ επί ολλανδικού εδάφους θα ειναι αυτό με την Σεντ-Τρούιντεν στις 2 Αυγούστου, μετά το τέλος του οποίου η ομάδα θα πάρει το δρόμο της επιστροφής.

Η ΑΕΚ θυμίζουμε πως θα δώσει το πρώτο ευρωπαϊκό της παιχνίδι φέτος 18-19 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη μια εβδομάδα μετά (25-26). Πριν απ' αυτά τα δύο παιχνίδια, στις 12 Αυγούστου, η Πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Κυπελλούχο ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, στον τελικό του Super Cup.

