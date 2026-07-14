Γιόνας Σβαρτς (Δανός σχολιαστής) στο SDNA: «Ο Παναθηναϊκός είναι το ιδανικό περιβάλλον για τον Κρίστιανσεν»

Το SDNA επικοινώνησε με τον Δανό σχολιαστή αγώνων Γιόνας Σβαρτς («EspnDisneyPlus.dk») ο οποίος σκιαγράφησε το αγωνιστικό προφίλ του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του Τριφυλλιού - Τα δυνατά και αδύνατα σημεία, η προοπτική στην Εθνική Δανίας και η πρόβλεψη για την παρουσία του στην Ελλάδα.

Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, με τους «πράσινους» να αποκτούν τον 23χρονο διεθνή Δανό αριστερό μπακ με τη μορφή δανεισμού από τη Λέστερ.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει ήδη αγωνιστεί στην Κοπεγχάγη, στη Λέστερ, στην Μπολόνια καθώς και στην Εθνική Δανίας.

Πώς βλέπουν όμως στη χώρα του τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό;

Το SDNA επικοινώνησε με τον Δανό σχολιαστή αγώνων του Γιόνας Σβαρτς («EspnDisneyPlus.dk») ο οποίος αναλύει τον νέο αριστερό μπακ του Τριφυλλιού και κάνει την πρόβλεψη πως στην Ελλάδα μπορεί να κάνει το restart που αναζητά.

«Δεν ταίριαξε ποτέ στη Λέστερ»

«Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν είναι νεαρός αμυντικός, αν και έχει ήδη αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες στην καριέρα του. Πιστεύω ότι ένας από τους βασικούς λόγους που δεν πέτυχε στη Λέστερ ήταν το αγωνιστικό του προφίλ.

Πρόκειται για έναν ξεκάθαρα επιθετικογενή αριστερό μπακ. Αναδείχθηκε στην Κοπεγχάγη, την ομάδα στην οποία διαμορφώθηκε ποδοσφαιρικά και ο Γιάκομπ Νίστρουπ. Εκεί έμαθε να αγωνίζεται σε μια ομάδα που επιτίθεται συνεχώς από τα άκρα και του έδωσε τη δυνατότητα να αξιοποιεί τα επιθετικά χαρακτηριστικά του.

Στη Λέστερ όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Η ομάδα πάλευε για να αποφύγει τον υποβιβασμό και είχε ανάγκη από αμυντικούς με μεγαλύτερη έμφαση στα ανασταλτικά τους καθήκοντα. Ο Κρίστιανσεν δεν ταίριαζε σε αυτό το στιλ ποδοσφαίρου».

«Το δυνατό του σημείο είναι η ενέργεια και η ταχύτητα»

Ο Σβαρτς θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να αξιοποιήσει πολύ καλύτερα τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Δανού.

«Αποδίδει πολύ καλύτερα σε ομάδες που παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο και έχουν την κατοχή της μπάλας. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι η ταχύτητα, η ενέργεια που βγάζει σε όλη την αριστερή πλευρά και το πολύ καλό αριστερό του πόδι.

Βγάζει εξαιρετικές σέντρες και του αρέσει να συμμετέχει διαρκώς στις επιθέσεις.

Στη Δανία λέμε ότι "έχει καλά πνευμόνια". Δηλαδή είναι ένας ποδοσφαιριστής με εξαιρετικές αντοχές, άψογη φυσική κατάσταση και μπορεί να κάνει ασταμάτητα ανεβοκατεβάσματα για 90 λεπτά».

«Η μοναδική του αδυναμία»

Ο Δανός σχολιαστής στάθηκε και στο στοιχείο που κατά την άποψή του μπορεί να βελτιώσει ο νέος αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού.

«Αν θα έπρεπε να αναφέρω μία αδυναμία του, θα έλεγα ότι δεν είναι από τους πιο δυνατούς αμυντικούς στο καθαρά σωματικό παιχνίδι.

Δεν σημαίνει ότι δεν είναι δυνατός, αλλά απέναντι σε μεγαλόσωμους και πολύ ισχυρούς επιθετικούς μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες. Αυτό φάνηκε και στη Λέστερ, όπου οι απαιτήσεις ήταν διαφορετικές».

«Μπορεί να γίνει ένας από τους καλύτερους μπακ της Super League»

Ο Σβαρτς πιστεύει ότι η μεταγραφή στον Παναθηναϊκό μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής στην καριέρα του Κρίστιανσεν.

«Πριν από μερικά χρόνια θεωρούνταν ο ποδοσφαιριστής που θα γινόταν ο βασικός αριστερός μπακ της Εθνικής Δανίας. Η περίοδος στη Λέστερ, όμως, δεν εξελίχθηκε όπως περίμενε και έχασε τη θέση του στην εθνική ομάδα.

Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούμε να πιστεύουμε πολύ στις δυνατότητές του. Ελπίζουμε ότι θα επιστρέψει στο επίπεδο που είχε όταν αγωνιζόταν στην Κοπεγχάγη ή στην Μπολόνια.

Εύχομαι πραγματικά να πετύχει στον Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι, αν παίζει σταθερά και αποκτήσει ξανά αυτοπεποίθηση μέσα από συνεχόμενα παιχνίδια, μπορεί με τον καιρό να εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους αριστερούς μπακ του ελληνικού πρωταθλήματος.

Θεωρώ πως είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μεταγραφή και το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν πρόκειται να τον φοβίσει».