Βρυξέλλες: Μεγάλη φωτιά σε εργοτάξιο ουρανοξύστη - Αναφορές για νεκρούς και αγνοούμενους

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Τρίτης (14/7) στις Βρυξέλλες, όταν αρκετοί νεκροί εντοπίστηκαν μέσα σε ασανσέρ εργοταξίου, σε κτίριο που βρίσκεται υπό ανακαίνιση, μετά την εκδήλωση φωτιάς.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία Εργασίας των Βρυξελλών, ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, καθώς οι έρευνες στο εσωτερικό του κτιρίου συνεχίζονται. Την ίδια ώρα, έξι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να έχουν εγκλωβιστεί σε δεύτερο ανελκυστήρα, στον οποίο οι πυροσβέστες δεν έχουν καταφέρει ακόμη να αποκτήσουν πλήρη πρόσβαση.

«Οι πυροσβέστες κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα μικρό άνοιγμα σε έναν από τους ανελκυστήρες και εκεί εντοπίστηκαν πολλά θύματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Εισαγγελίας Εργασίας των Βρυξελλών, Μπρεχτ Σπέιμπρουκ. Όπως πρόσθεσε, δεν είναι ακόμη γνωστό πόσοι άνθρωποι βρίσκονται στο συγκεκριμένο σημείο. «Είναι πιθανό να πρόκειται για τους έξι αγνοούμενους, αλλά δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλα άτομα στον δεύτερο ανελκυστήρα ή σε άλλο σημείο του κτιρίου», ανέφερε.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 08:00 τοπική ώρα, στον δεύτερο όροφο του υπό ανακαίνιση κτιρίου. Παρότι η αρχική εστία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, οι φλόγες επεκτάθηκαν στο φρεάτιο του ανελκυστήρα, προκαλώντας νέα πυρκαγιά στο εσωτερικό του. Και η δεύτερη εστία κατασβέστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι. Δύο άτομα με εγκαύματα μεταφέρθηκαν στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο του Νέντερ-οβερ-Χέιμπεκ, ενώ ένας πυροσβέστης παρουσίασε θερμική καταπόνηση και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Οι εργαζόμενοι του εργοταξίου απομακρύνθηκαν από το κτίριο και οδηγήθηκαν σε ασφαλή χώρο. Εκεί, κλιμάκια του Ερυθρού Σταυρού τούς παρείχαν ψυχολογική υποστήριξη. Παράλληλα, οι αρχές ενεργοποίησαν το εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, καθώς και ειδικά ιατρικά και ψυχοκοινωνικά πρωτόκολλα για τη διαχείριση της κρίσης.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης, το κτίριο επρόκειτο να στεγάσει διαμερίσματα, εστιατόρια και μπαρ στην ταράτσα.

Πηγή: ethnos.gr