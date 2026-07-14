Παρταλίδης: «Όλα γίνονται για τον κόσμο του Άρη, θέλουμε να αγκαλιάσει την προσπάθειά μας»

Ο εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ Άρης, Άκης Παρταλίδης, μίλησε για το πλάνο μάρκετινγκ των κιτρινόμαυρων στην νέα σεζόν

Σε συνέντευξη που έδωσε στην αίθουσα Τύπου του “Κλεάνθης Βικελίδης” ο εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ ανέφερε:

“Να σας ευχαριστήσω όσους είστε εδώ… Ξέρω ότι αυτό το κάλεσμα δεν είναι σύνηθες στα δρώμενα του Άρη και γενικότερα. Υπάρχει όμως μία μεγάλη ανάγκη, την οποία οριοθετεί η αγορά, να γίνει γνωστός ο οδικός άξονας που θα ακολουθήσουμε στο κομμάτι του μάρκετινγκ.

Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να πω δύο λόγια για αυτές τις 15 μέρες που βρίσκομαι στην ΠΑΕ και για την ανταπόκριση εταιριών που μας έχουν στηρίξει με έναν δυναμικό τρόπο. Έχετε δει ήδη την ανακοίνωση τριών συνεργασιών. Έχουμε ανανεώσει πέντε χρόνια με τη Novibet, την Intersport που θα αλλάξει τον χάρτη στο εμπορικό κομμάτι για την πόλη. Με αυτή τη συνεργασία θα δείτε μία ανανεωμένη μπουτίκ, με προϊόντα ενδιαφέροντα και τα οποία θα έχουν σύνδεση με το σήμα του Άρη. Θα ήθελα ωστόσο και μία ιδιαίτερη μνεία σε κάποιους ανθρώπους που φροντίζουν οι παίκτες να είναι υγιείς. Μία ιδιαίτερη μνεία στην εταιρία Ιπποκράτης και τον τρόπο που στήριξε την ΠΑΕ όλα αυτά τα χρόνια με μηχανήματα και εξοπλισμό. Φέτος η συνεργασία μας επεκτείνεται. Μία εταιρία που είναι χρόνια στην ΠΑΕ.

Από τη νέα σεζόν, στο μανίκι θα διαφημίζεται η εταιρεία Zota lease με έδρα την Αθήνα. Είναι δίπλα μας και θα παρέχει τα οχήματα που χρειάζεται η ομάδα για τις μετακινήσεις της. Αυτό, όμως, που θα ήθελα να ανακοινώσω, μία από τις πιο σημαντικές χορηγίες φέτος, είναι η Gacion. Αυτές οι συμφωνίες δεν είναι εύκολες. Πρόκειται για μία εταιρεία παγκόσμιας εμβέλειας. Ο ποδοσφαιρικός Άρης έχει τη δυνατότητα να προσελκύει τέτοιες εταιρείες. Θα ήθελα να κλείσω αυτόν τον κύκλο ανακοινώσεων και να πάμε στο ουσιαστικό κομμάτι.

Ο τρόπος που δουλεύω ίσως να είναι διαφορετικός από αυτόν που έχετε συνηθίσει. Σαφώς και έχουν σημασία οι τιμές των διαρκείας. Φέτος είναι ειδικές και με ιδιαίτερη προσέγγιση σε κάποιους ανθρώπους. Από φέτος εργαζόμαστε με ανθρωποκεντρικό τρόπο. Τί θα έχουμε; Ο ρόλος μας είναι να φέρουμε την κοινωνία δίπλα στην ομάδα και την ομάδα να απορροφήσει αυτό το κομμάτι της κοινωνίας. Επέκταση του κοινού στόχου. Η αγορά αλλάζει, οι ηλικίες μεταβάλλονται και οι ανάγκες είναι διαφορετικές. Εδώ είμαστε να αγκαλιάσουμε και να διευρύνουμε αυτό το κοινό. Τρίτος άξονας, η ψηφιοποίηση και data driven εμπειρίες. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τη δομή για να φέρουμε αυτή την αποτελεσματικότητα. Παραγωγή περιεχομένου μέσα από την καθημερινότητα της ομάδας. Να είναι πιο κοντά στον κόσμο. Τί γίνεται στις προπονήσεις, στην καθημερινότητα. Να έρθουν πιο κοντά με τον παίκτη. Θα πάμε προς την κοινωνία των influencers. Επίσης θα φέρουμε το digital με physical ως εμπειρία την ώρα του αγώνα.

Γνωρίζουμε τη δυναμική του Άρη και του κόσμου του. Ολα για αυτόν τον κόσμο γίνονται. Για να έρθει δίπλα μας. Είναι σχεδόν συγκινητικό για μένα ως οπαδός, να ακούω τον προπονητή να λέει ότι η μεγάλη του πρόκληση είναι να φέρει τον κόσμο πίσω στο γήπεδο. Αυτό θέλουμε και εμείς. Και είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος θα αγκαλιάσει την προσπάθεια”.

Για τα νέα πρότζεκτ που ετοιμάζονται:

«Υπάρχει ταχύτητα στο ψηφιακό τοπίο. Η ΠΑΕ Άρης είχε μείνει πίσω και οφείλει να κάνει βήματα μπροστά. Θα πρέπει επίσης να δούμε πώς αλλάζει η οικονομία. Τους νέους παίκτες στην αγορά που δεν τους αφήνουμε έξω από την καθημερινότητα. Να πάμε σε μεγάλα brands που θα βοηθήσουν την ανέλιξη του δικού μας. Ένα χορηγικό πλάνο αποκτά αξία μέσα από τους χορηγούς που το επιλέγουν.

Ηρθαμε εδώ για να εφαρμόσουμε τακτικές άλλων ομάδων και να τα φέρουμε στην πραγματικότητα του Άρη και του ελληνικού πρωταθλήματος. Για μένα το πιο σημαντικό είναι το περσινό της Roma. Κάθε μεταγραφή γινόταν με μία ανακοίνωση amber alert. Η Ρόμα πήρε αυτή την κατάσταση και την έφερε δίπλα στον κόσμο για να τους ευαισθητοποιήσει.

Είμαι περήφανος για την ενέργεια που θα παρουσιάσουμε φέτος, μεταξύ άλλων. Τί θα κάνουμε; Από φέτος θα υπάρχει στη φανέλα ο κώδικας colour rad, που μεταφράζει τα χρώματα σε ανθρώπους με προβλήματα όρασης ως προς την αχρωματοψία. Κάνουμε το χρώμα μας προσβάσιμο σε όλους. Δεύτερον, δημιουργούμε ειδικό χώρο για υποβοηθούμε μετάδοση αγώνα σε άτομα με αναπηρία. Ειδική προνομιακή τιμή για τα ΑΜΕΑ και τους συνοδούς του. Επίσης, κάνουμε άνοιγμα σε εταιρείες και συνεταιρισμούς με ισχυρά προγράμματα csr. Απαιτεί χρόνο και διάθεση να ολοκληρώσεις το πλάνο σου.

Επίσης, στόχος μας είναι το γήπεδό μας να γίνει σύμβολο κοινωνικής στήριξης. Αυτό ήταν πάντα ο Άρης, πάντα αγκάλιαζε όσους ένιωθαν ότι δεν ήταν ενταγμένοι στην κοινωνία.

Στόχος μας είναι επίσης να δημιουργήσουμε ένα hub δημιουργίας περιεχομένου. Ερχόμαστε για να δώσουμε ποιοτικότερο περιεχόμενο και παράλληλα να φέρουμε την ομάδα πιο κοντά στον κόσμο. Πάντα με τα guidelines των χορηγών που μας στηρίζουν.

Επίσης, έχουμε το creators vip experience. Για influencers και youtubers που θα έχουν ένα vip tour σε όλο το γήπεδο. Επίσης, θα τους δίνουμε τη δυνατότητα για live reaction και σχολιασμό από τα δημοσιογραφικά. Ετοιμάζουμε φόρμα εθελοντισμού. Τα ματς είναι αρκετά απαιτητικά. Σε μεγάλες ομάδες στο εξωτερικό, οι εθελοντές είναι στον πυρήνα των ομάδων. Ετοιμάζουμε μία φόρμα για όσους θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα σε μέρες αγώνων.

Έχουμε το House Of God Tour. Θα απευθύνεται σε όσους είναι μέλη του ΑΣ και με κάρτα φιλάθλου. Θα παίρνουν μέρος σε έναν διαγωνισμό μετά το τέλος της κάθε αγωνιστικής και δύο τυχεροί μέσα από κλήρωση θα απολαμβάνουν το vip tour experience».