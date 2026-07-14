CEO Λουντογκόρετς για Στάνιτς: «Υπάρχει ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό, αλλά όχι ακόμη συμφωνία»

Ο CEO της Λουντογκόρετς αναφέρθηκε στην περίπτωση του Πέταρ Στάνιτς και το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, το οποίο δεν έχει καταλήξει σε συμφωνία.

Ο CEO της βουλγαρικής ομάδας, Άνγκελ Πετρίτσεφ πήρε θέση για το... σίριαλ με τη μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς στον Ολυμπιακό και το έντονο ενδιαφέρον των Πειραιωτών για την απόκτηση του το τελευταίο διάστημα.

Μίλησε σε Μέσα της χώρας και τόνισε ότι παρά το... ζεστό ενδιαφέρον της ελληνικής ομάδας, ακόμη δεν υπάρχει καμία συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Αναλυτικά όσα είπε ο CEO της Λουντογκόρετς, Άνγκελ Πετρίτσεφ:

«Υπάρχει ενδιαφέρον για τον Πέταρ Στάνιτς από πολλούς συλλόγους, συμπεριλαμβανομένου του Ολυμπιακού. Κάνουμε μεταγραφή μόνο και μόνο όταν τόσο ο σύλλογος όσο και ο παίκτης είναι ικανοποιημένοι με τους όρους. Υπό αυτή την έννοια, δεν έχουμε οριστικοποιήσει τη μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς. Αν συμβεί κάτι, θα σας ενημερώσουμε. Αυτή τη στιγμή, ο κ. Ράις βασίζεται στον Πέταρ Στάνιτς».