Νέα συνεργασία στην Κέρκυρα για το PAOK Academy Network

Η οικογένεια του PAOK Academy Network μεγαλώνει και... υποδέχεται το Sfakianakis Football Athletic Club από την Κέρκυρα.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Η ακαδημία αριθμεί περισσότερα από 300 παιδιά, διαθέτει τμήματα υποδομής από Κ6 έως Κ19, ενώ συμμετέχει και στις εθνικές διοργανώσεις με ανδρική ομάδα και γυναικεία ομάδα στη Γ’ Εθνική.

Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της ακαδημίας στο Κανόνι Κέρκυρας, οι οποίες περιλαμβάνουν δύο γήπεδα με συνθετικό χλοοτάπητα, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών.

Καλωσορίζουμε θερμά το Sfakianakis Football Athletic Club στο δίκτυο συνεργαζόμενων ακαδημιών του ΠΑΟΚ και ευχόμαστε μια δημιουργική συνεργασία, με κοινό στόχο την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και την ανάδειξη νέων ταλέντων».