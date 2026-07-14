Πρώτα επίσημα παιχνίδια για Σεντ Τζόνστον και Αμπερντίν, για το Λιγκ Καπ

Δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Λιγκ Καπ Σκωτίας. Η Λίνλινθγκοου Ρόουζ υποδέχεται τη Σεντ Τζόνστον, ενώ η Μπρόρα Ρέιντζερς φιλοξενεί την Αμπερντίν. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθούν πέναλτι, με τη νικήτρια να παίρνει 2 βαθμούς και την ηττημένη 1.

Η Σεντ Τζόνστον έχει να ηττηθεί σε φιλικό ή επίσημο ματς από τον Ιανουάριο, μετρώντας έκτοτε 12 νίκες και 6 ισοπαλίες.

Η Λίνλιθγκοου Ρόουζ κατέκτησε το πρωτάθλημα της Λόουλαντ Λιγκ με δύο βαθμούς διαφορά από τη 2η Κλάιντμπανκ. Στη συνέχεια θα έπρεπε να δώσει μπαράζ με την πρωταθλήτρια της Χάιλαντ Λιγκ και έπειτα με την τελευταία της Λιγκ 2, με έπαθλο μια θέση στην 4η κατηγορία, όμως η έλλειψη της απαραίτητης άδειας για να συμμετάσχει σε αυτήν της στέρησε την παρουσία της στα πλέι οφ. Την 1η αγωνιστική του Λιγκ Καπ το Σάββατο επικράτησε 1-0 εκτός έδρας της Μόρτον (Τσάμπιονσιπ), η οποία ήταν καλύτερη στο α’ ημίχρονο, γλίτωσε όμως και από δύο δοκάρια. Η Σεντ Τζόνστον κατέκτησε το πρωτάθλημα της Τσάμπιονσιπ και επανήλθε άμεσα στην Πρέμιερ, όπου αγωνιζόταν για 16 συνεχόμενα χρόνια. Στα φιλικά της επιβλήθηκε με 4-0 της Φόρφαρ, 3-0 της Μόντροουζ και 4-2 της Κόουβ Ρέιντζερς. Είναι η πρώτη της συνάντησή με την 4 κατηγορίες κατώτερή της Λίνλιθγκοου Ρόουζ, η οποία όμως με την εικόνα της πριν από 3 μέρες έδειξε ότι μπορεί να συμβάλει στο σκορ.

Η Μπρόρα Ρέιντζερς ήταν η νικήτρια της Χάιλαντ Λιγκ και έδωσε το μπαράζ ανόδου με την ουραγό της Λιγκ 2 Εντινμπρο Σίτι, όμως, δεν κατάφερε να προσπεράσει. Παραχώρησε 1-1 και έχασε 2-0 στην πρωτεύουσα. Την 1η αγωνιστική του Λιγκ Καπ το Σάββατο έχασε 3-1 από την Κουίνς Παρκ της Τσάμπιονσιπ, αν και προηγήθηκε στο 16’. Η Αμπερντίν τερμάτισε στην 9η θέση της Πρέμιερ και έτσι δεν θα παίξει Ευρώπη φέτος – πέρσι ήταν στους ομίλους του Κόνφερενς Λιγκ όπου έχασε και 6-0 από την ΑΕΚ. Στον πάγκο της συνεχίζει ο 51χρονος Στίβεν Ρόμπινσον, ο οποίος ήρθε τον Μάρτιο από τη Σεντ Μίρεν όπου βρισκόταν επί μία τετραετία. Στο πιο πρόσφατο φιλικό της, το Σάββατο, επικράτησε 2-0 της βορειοϊρλανδικης Λίνφιλντ. Τέσσερις μέρες νωρίτερα είχε χάσει 4-2 από τη Ρος Κάουντι και ακόμα πιο πριν 1-0 από την Τβέντε.

Τέσσερις κατηγορίες πιο κάτω αγωνίζεται η πρωταθλήτρια των Χάιλαντς, Μπρόρα Ρέιντζερς, η οποία αιφνιδίασε στην πρεμιέρα την Κουίνς Παρκ. Πρώτο επίσημο ματς για την Αμπερντίν, ίσως δει την εστία της να παραβιάζεται.

917. ΛΙΝΛΙΘΓΚΟΟΥ ΡΟΟΥΖ - ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 2&G 2,32

920. ΜΠΡΟΡΑ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ - ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 2&G 2,57