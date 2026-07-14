Μόνο 1 πλάγιο και… ταμείο στο Γαλλία - Ισπανία και μοναδικά έπαθλα έως 1.000.000€*!

Ήρθε η μεγάλη ώρα. Απομένουν μόλις τέσσερις ομάδες και κάθε αναμέτρηση χωρίζει το όνειρο του τελικού από τον αποκλεισμό.

Οι ημιτελικοί ανοίγουν με μία ποδοσφαιρική υπερπαραγωγή, καθώς η Γαλλία αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία, σε ένα παιχνίδι γεμάτο αστέρες, ποιότητα και ιστορία.

Και μαζί με τη μεγάλη μάχη, η Superbet φέρνει ένα ακόμη ξεχωριστό SuperDrop.

🔥 SuperDrop στον ημιτελικό Γαλλία – Ισπανία!

Όταν συγκρούονται δύο από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου, κάθε φάση έχει ξεχωριστή αξία.

Η Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ θέλει να επιστρέψει στον τελικό του Παγκοσμίου, απέναντι σε μία Ισπανία που έρχεται ως πρωταθλήτρια Ευρώπης και έχει παρουσιάσει ίσως το πιο ολοκληρωμένο ποδόσφαιρο της διοργάνωσης.

Ο Εμπαπέ απέναντι στον Λαμίν Γιαμάλ. Η εμπειρία απέναντι στη νέα γενιά. Δύο ποδοσφαιρικές σχολές, μία θέση στον μεγάλο τελικό.

Και επειδή ένας τόσο μεγάλος ημιτελικός αξίζει κάτι πραγματικά ξεχωριστό, η Superbet προσφέρει ένα νέο SuperDrop.

👉 Over 0.5 πλάγιο άουτ! Με απλά λόγια, αρκεί να πραγματοποιηθεί ένα και μόνο πλάγιο άουτ στην αναμέτρηση και το στοίχημα είναι νικητήριο.

Ένα πλάγιο. Μία επαναφορά. Μία στιγμή που υπάρχει σε κάθε ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Και... ταμείο!

Αυτό το Παγκόσμιο και με SuperSocial!

Το Παγκόσμιο είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το SuperSocial της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη.

Από την πρεμιέρα μέχρι τον μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο.

Super Predictor: Ώρα να αποδείξεις ότι ξέρεις Παγκόσμιο

Πιστεύεις ότι μπορείς να προβλέψεις ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο; Ποια ομάδα θα αποτελέσει την έκπληξη; Ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ;

Με το Super Predictor της Superbet, κάθε αγωνιστική αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον. Μπορείς να προβλέψεις τους αγώνες του Παγκόσμιο, να συγκεντρώσεις βαθμούς και μπεις στη μάχη της κορυφής απέναντι σε χιλιάδες άλλους παίκτες.

Και η Super ΤΡΙΛΙΖΑ μοιράζει μέχρι και €1.000.000*!

Το Παγκόσμιο φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Η Super ΤΡΙΛΙΖΑ της Superbet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και €1.000.000*, μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μία στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Παγκοσμίου.

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