Bentley Caldera Collection: Δύο μοναδικές δημιουργίες εμπνευσμένες από την εμβληματική καλντέρα της Σαντορίνης

Η Bentley Athens παρουσιάζει την Caldera Collection, δύο μοναδικές δημιουργίες της Mulliner που μεταφέρουν στο αυτοκίνητο τη δραματική ομορφιά και την ηφαιστειακή ενέργεια της Σαντορίνης.

Η συλλογή περιλαμβάνει μία Bentley Continental GTC Azure και μία Bentley Bentayga Azure. Σχεδιασμένες και κατασκευασμένες αποκλειστικά για την Bentley Athens, οι δύο one-off δημιουργίες συνδυάζουν τη βρετανική χειροποίητη δεξιοτεχνία με χρώματα, υλικά και λεπτομέρειες εμπνευσμένα από την καλντέρα: το ηφαιστειακό πέτρωμα, τη λάβα, τις αντιθέσεις φωτός και σκιάς και τη συνάντηση γης και Αιγαίου.

Δύο διαφορετικές εκφράσεις της ίδιας έμπνευσης

Η Continental GTC Azure αποτυπώνει την αίσθηση ελευθερίας που χαρακτηρίζει τη Σαντορίνη. Η ανοικτή αρχιτεκτονική της δημιουργεί άμεση σύνδεση με το τοπίο, ενώ οι αβίαστες επιδόσεις και η φιλοσοφία Azure συνθέτουν μία εμπειρία grand touring με έμφαση στην άνεση, την ευεξία και την εκλεπτυσμένη απόλαυση της διαδρομής.

Η Bentayga Azure εκφράζει τη δύναμη και τη σταθερότητα του ηφαιστειακού τοπίου. Η επιβλητική παρουσία, η εξαιρετική ποιότητα κύλισης και οι προηγμένες τεχνολογίες άνεσης συνδυάζονται σε ένα πολυτελές SUV που κινείται με την ίδια φυσικότητα τόσο στην πόλη όσο και σε μεγάλες αποστάσεις.

Κοινός σχεδιαστικός άξονας των δύο αυτοκινήτων είναι η χρωματική παλέτα της καλντέρας. Η εξωτερική απόχρωση παραπέμπει στο σκούρο ηφαιστειακό πέτρωμα, οι κόκκινες λεπτομέρειες στη θερμή ενέργεια της λάβας, ενώ οι μαύρες γυαλιστερές επιφάνειες και τα διακριτικά στοιχεία Mulliner προσθέτουν βάθος και καθαρότητα στη συνολική σύνθεση.

Η φυσική πέτρα στο επίκεντρο του εσωτερικού

Η σύνδεση με τη Σαντορίνη συνεχίζεται στην καμπίνα, όπου οι ειδικά επιλεγμένες επενδύσεις φυσικής πέτρας αντλούν έμπνευση από τις γεωλογικές υφές και τους σχηματισμούς λάβας του νησιού. Το υλικό φινίρεται στο χέρι από τους τεχνίτες της Mulliner, δημιουργώντας μία αυθεντική, απτική αναφορά στην προέλευση της συλλογής.

Ραφές αντίθεσης σε απόχρωση εμπνευσμένη από τη λάβα, bespoke λεπτομέρειες και αποκλειστικά διακριτικά Caldera Collection ολοκληρώνουν το εσωτερικό. Κάθε επιφάνεια έχει σχεδιαστεί ως μέρος μιας ενιαίας αφήγησης, στην οποία η ακατέργαστη δύναμη της φύσης αποδίδεται μέσα από την ακρίβεια και την αυτοσυγκράτηση της αισθητικής Bentley.

Χειροποίητες στο Crewe, μοναδικές στον κόσμο

Κάθε στοιχείο των δύο αυτοκινήτων κατασκευάστηκε και ολοκληρώθηκε στο χέρι από τη Mulliner, στην έδρα της Bentley στο Crewe της Αγγλίας. Η σχολαστική επιλογή και επεξεργασία των υλικών, η ακρίβεια της συναρμογής και οι πολλές ώρες εξειδικευμένης εργασίας μετατρέπουν δύο ήδη ξεχωριστά μοντέλα σε αυθεντικές συλλεκτικές δημιουργίες.

Η Caldera Collection δεν αποτελεί σειρά περιορισμένης παραγωγής. Πρόκειται για δύο one-off Bentley, σχεδιασμένες ως αυτοτελή έργα εξατομίκευσης και προορισμένες να παραμείνουν μοναδικές. Οι ειδικές επιγραφές Caldera Collection πιστοποιούν τον αποκλειστικό χαρακτήρα τους.

Με την Caldera Collection, η Bentley Athens και η Mulliner μετατρέπουν ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα τοπία της Ελλάδας σε δύο σύγχρονες εκφράσεις βρετανικής πολυτέλειας: μία Continental GTC Azure και μία Bentayga Azure, εμπνευσμένες από τη Σαντορίνη και σχεδιασμένες για να μην επαναληφθούν.

Σχετικά με τη Mulliner

Η Mulliner είναι το παλαιότερο αμαξοποιείο στον κόσμο που εξακολουθεί να λειτουργεί και αποτελεί την κορυφαία έκφραση εξατομίκευσης της Bentley. Με ιστορία άνω των πέντε αιώνων, δημιουργεί αυτοκίνητα που διαμορφώνονται σύμφωνα με τις προσωπικές επιθυμίες των πελατών, από ειδικές χρωματικές και υλικές συνθέσεις έως πλήρως bespoke κατασκευές.

Στο Crewe, παραδοσιακές τεχνικές χειροποίητης κατασκευής συνδυάζονται με σύγχρονη τεχνολογία, μηχανολογική ακρίβεια και σχεδιαστική τεχνογνωσία. Το αποτέλεσμα είναι αυτοκίνητα εξαιρετικής σπανιότητας, στα οποία κάθε λεπτομέρεια υπηρετεί μία σαφή και προσωπική δημιουργική ιδέα.

Οι δημιουργίες της Mulliner αντιπροσωπεύουν το υψηλότερο επίπεδο εξατομίκευσης που προσφέρει η Bentley, μετατρέποντας κάθε αυτοκίνητο σε μοναδικό έργο σύγχρονης αυτοκινητιστικής δεξιοτεχνίας.