Μαρκό: Ανανέωσε και ο Στάμου

Τη φανέλα της Μαρκό θα φορά και τη νέα σεζόν ο έμπειρος στόπερ Δημήτρης Στάμου.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Μαρκό ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον έμπειρο κεντρικό αμυντικό, Δημήτρη Στάμου.

Ο γεννημένος στις 27 Απριλίου 1991 άσος ήρθε στην ομάδα μας πέρυσι, αμέσως μετά την ιστορική άνοδο στη Superleague 2, κουβαλώντας ένα πλούσιο βιογραφικό με εκατοντάδες παραστάσεις από τα γήπεδα της Superleague 1 και της Superleague 2. Με την τεράστια εμπειρία του, αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πυλώνες στα μετόπισθεν, βοηθώντας καθοριστικά τη Μαρκό στην παρθενική της εμφάνιση στην κατηγορία να διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία, καταγράφοντας 16 συνολικά συμμετοχές (15 στο πρωτάθλημα και 1 στο Κύπελλο).

Ο Δημήτρης αποτελεί την πραγματική «ήρεμη δύναμη» της ομάδας μας, τόσο εντός όσο και εκτός αποδυτηρίων. Η προσωπικότητά του και οι πολύτιμες παραστάσεις του λειτουργούν ως οδηγός για τους νεότερους ποδοσφαιριστές του ρόστερ, στους οποίους προσφέρει καθημερινά σημαντική βοήθεια και στήριξη.

Η παραμονή του έμπειρου αμυντικού διασφαλίζει τη σταθερότητα και την ποιότητα στην ανασταλτική μας λειτουργία ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η οικογένεια της ΠΑΕ Μαρκό εύχεται στον Δημήτρη υγεία, δύναμη και πολλές ακόμη επιτυχίες με την πρασινόμαυρη φανέλα! Συνεχίζουμε μαζί!