ΠΑΟΚ Β: Εξετάζει και τον Καλόγηρο η Νίκη Βόλου

Η Νίκη Βόλου μετά την απόκτηση του Μάριου Καλαϊτσίδη, έχει βάλει στο... στόχαστρο και τον Θοδωρή Καλόγηρο του ΠΑΟΚ Β.

Όπως είχατε διαβάσει μέσα από το SDNA, το ενδιαφέρον της ομάδας της Μαγνησίας για τον Μάριο Καλαϊτσίδη κατέληξε σε deal, με τον 19χρονο επιτελικό χαφ να γίνεται κάτοικος Νέας Ιωνίας την επόμενη σεζόν.

Μόνο που οι Βολιώτες δεν αρκούνται εκεί και ψάχνουν δεύτερη μεταγραφική κίνηση από τον ΠΑΟΚ Β. Η περίπτωση του Θοδωρή Καλόγηρου αρέσει στους ιθύνοντες της ομάδας, με τον 22χρονο μέσο να αναζητά αρχικά το επόμενο «βήμα» σε κάποια ομάδα της Super League, καθώς πληροί και τις προϋποθέσεις για τον θεσμό του Κυπέλλου, όντας γεννημένος το 2004.

Μία ακόμα παράμετρος στην εν λόγω περίπτωση είναι πως ο Καλόγηρος κατάγεται από τον Βόλο, κάνοντας τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ακαδημία της Αγίας Παρασκευής Βόλου (την ακαδημία που μεγάλωσε και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας), από όπου τον απέκτησε ο ΠΑΟΚ το 2018 σε ηλικία 14 ετών.

Έκτοτε αγωνίστηκε από την Κ15 έως και τον ΠΑΟΚ Β, με τον οποίο την τελευταία τριετία έχει καταγράψει 41 συμμετοχές με ένα γκολ και μία ασίστ. Να σημειωθεί πως όπως και στις υπόλοιπες μεταγραφές, ο Δικέφαλος θα κρατήσει ποσοστό μεταπώλησης και στον Θοδωρή Καλόγηρο.

Μένει να φανεί βέβαια πως θα κινηθούν οι ασπρόμαυροι στο μεταγραφικό παζάρι στη μεσαία γραμμή, καθώς μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Σαρρή, αλλά και τις αποχωρήσεις των Μαξ Σνάουτσνερ, Στέλιου Αλμασίδη και Μάριου Καλαϊτσίδη, στο ρόστερ υπάρχουν οι πολύπειροι Δημήτρης Τσοπούρογλου και Θανάσης Λεωνιδόπουλος, αλλά και οι «Βενιαμίν» από την Κ19, Βασίλης Ελευθεριάδης και Βαγγέλης Γκιόκα.

