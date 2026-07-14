ΑΕΚ: Προπονήθηκαν Γιόβιτς, Λιούμπιτσιτς και Ζούμπκοφ

Οι Γιόβιτς, Λιούμπιτσιτς και Ζούμπκοφ συμμετείχαν κανονικά σήμερα στην προπόνηση της ΑΕΚ και αναμένεται να παίξουν αύριο στο φιλικό.

Με το μυαλό στο αυριανό φιλικό τεστ με τη Φίτεσε, συνέχισε σήμερα η ΑΕΚ την προετοιμασία της, στην 9η μέρα παραμονής της στο Άπελντορν της Ολλανδίας. Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε τους Γιόβιτς, Λιούμπιτσιτς και Ζούμπκοφ να προπονούνται σε κανονικούς ρυθμούς, ενώ χθες και οι τρεις παίκτες έκαναν ατομικό.

Αντίθετα, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ζίνι, Βίντα και Μάνταλος και η συμμετοχή τους στο αυριανό φιλικό είναι αμφίβολη. Ευχάριστα ήταν τα νέα για για τον Θωμά Στρακόσα, ο οποίος άρχισε να κάνει προπόνηση με γάντια και συμμετείχε σε κάποιες ασκήσεις που αφορούν αποκλειστικά τους τερματοφύλακες.

Παράλληλα, δούλεψε και στο τακτικό κομμάτι με τους συμπαίκτες του σε ασκήσεις που αφορούν το build up.

Το απόγευμα η προπόνηση της ΑΕΚ θα είναι κλειστή στα ΜΜΕ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να θέλει να δουλέψει περισσότερο στην τακτική ενόψει του αγώνα με τη Φίτεσε.