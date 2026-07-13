«Στην Ζαλγκίρις για δυο χρόνια ο Βαλαντσιούνας»

Σύμφωνα με Λιθουανικά μέσα ο Γιόνας Βαλαντσιούνας αφήνει το NBA για να συνεχίσει στην καριέρα του στην Ζαλγκίρις, με τον πολύπειρο σέντερ να υπογράφει συμβόλαιο δυο ετών.

Έτοιμος να αφήσει τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ εμφανίζεται ο Γιόνας Βαλαντσιούνας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Krepsinis.net, ο Λιθουανός σέντερ έχει συμφωνήσει με την Ζαλγκίρις για συμβόλαιο δύο ετών, με το μόνο που απομένει να είναι η επίσημη επιβεβαίωση της μεταγραφής από τον σύλλογο.

Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης κίνησης αναμένεται να κλείσει και ο μεταγραφικός σχεδιασμός της Ζάλγκιρις για το καλοκαίρι. Θυμίζουμε ότι οι Ντένβερ Νάγκετς αποδέσμευσαν στις 7 Ιουλίου τον 33χρονο ψηλό, ο οποίος ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Την περασμένη σεζόν, που ήταν η 14η του στο NBA, ο Βαλαντσιούνας αγωνίστηκε κατά μέσο όρο 13 λεπτά ανά παιχνίδι, καταγράφοντας 8,4 πόντους, 4,9 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ.