«Στην Ζαλγκίρις για δυο χρόνια ο Βαλαντσιούνας»

Έτοιμος να αφήσει τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ εμφανίζεται ο Γιόνας Βαλαντσιούνας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Krepsinis.net, ο Λιθουανός σέντερ έχει συμφωνήσει με την Ζαλγκίρις για συμβόλαιο δύο ετών, με το μόνο που απομένει να είναι η επίσημη επιβεβαίωση της μεταγραφής από τον σύλλογο.
Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης κίνησης αναμένεται να κλείσει και ο μεταγραφικός σχεδιασμός της Ζάλγκιρις για το καλοκαίρι. Θυμίζουμε ότι οι Ντένβερ Νάγκετς αποδέσμευσαν στις 7 Ιουλίου τον 33χρονο ψηλό, ο οποίος ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Την περασμένη σεζόν, που ήταν η 14η του στο NBA, ο Βαλαντσιούνας αγωνίστηκε κατά μέσο όρο 13 λεπτά ανά παιχνίδι, καταγράφοντας 8,4 πόντους, 4,9 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ.