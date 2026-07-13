Μεγάλη επιστροφή του «Τριφυλλιού» με 20 μετάλλια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Θαλάσσιου Σκι

Ο Παναθηναϊκός πρωταγωνίστησε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Θαλάσσιου Σκι στο Αγρίνιο.

Εξαιρετική και ιστορική ήταν η παρουσία του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Θαλάσσιου Σκι, με το «τριφύλλι» να κατακτά συνολικά 20 ατομικά μετάλλια και να καταλαμβάνει τη 2η θέση στην ομαδική βαθμολογία και στις δύο διοργανώσεις.

Η συνολική συγκομιδή των αθλητών του Παναθηναϊκού ήταν:

8 χρυσά μετάλλια

7 ασημένια μετάλλια

5 χάλκινα μετάλλια

Οι αγώνες διεξήχθησαν από τις 9 έως τις 12 Ιουλίου 2026 στη Λίμνη Στράτου, στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανδρών-Γυναικών και του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νέων & Seniors «Εις Μνήμην Δημήτρη Κουρούνη».

Η επιτυχία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς σηματοδοτεί τη δυναμική επιστροφή ενός ιστορικού τμήματος του Συλλόγου. Το τμήμα θαλάσσιου σκι του Παναθηναϊκού διέπρεψε από το 1965 έως και το 1979, ενώ το «τριφύλλι» υπήρξε ένας από τους πρώτους συλλόγους που δραστηριοποιήθηκαν στο άθλημα και ο μοναδικός «χερσαίος» όμιλος ανάμεσα στα τότε μέλη της ομοσπονδίας, καθώς οι υπόλοιποι σύλλογοι ήταν ναυτικοί όμιλοι.

Στη φετινή διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε με αγωνιστική πληρότητα, σημαντική παρουσία στις κατηγορίες Open, Νέων και Seniors, και διακρίσεις σε σλάλομ, φιγούρες, άλμα και overall. Οι αθλητές και οι αθλήτριες του Συλλόγου πρόσφεραν πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα, οδηγώντας τον Παναθηναϊκό στη 2η θέση της ομαδικής βαθμολογίας και στους δύο αγώνες.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στις κατηγορίες Open, όπου το «τριφύλλι» είχε πρωταγωνιστική παρουσία. Ο Χρήστος Πετρόπουλος κατέκτησε την 1η θέση στο Open Slalom, η Στελλίνα Ζησοπούλου πήρε τη 2η θέση στο Open Slalom και στο Open Overall, ενώ η Βασιλική Ζησοπούλου κατέκτησε τη 2η θέση στις Open Φιγούρες και την 3η θέση στο Open Slalom. Στο βάθρο ανέβηκε και ο Παύλος Ναθαναήλ, κατακτώντας την 3η θέση στο Open Slalom, στην πρώτη του αγωνιστική παρουσία μετά από επτά χρόνια.

Σημαντική ήταν και η παρουσία της Μαρίνας Γονέου, η οποία κατέλαβε την 4η θέση στο Open Slalom και την 3η θέση στο U21 Slalom, καθώς και του Αλέξανδρου-Περικλή Περδικάρη, ο οποίος ήταν 5ος στο Open Slalom και κατέκτησε δύο ασημένια μετάλλια στην U21, σε Slalom και Φιγούρες. Ο Λεωνίδας-Γεράσιμος Περδικάρης αγωνίστηκε στην Open κατηγορία, όπου κατέλαβε την 9η θέση στο Slalom, ενώ κατέκτησε και την 3η θέση στο Slalom U17 Men. Ο Παναγιώτης Κοσμάς πρόσθεσε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στη συγκομιδή του Συλλόγου, με την 1η θέση στις Φιγούρες +35.

Αναλυτικά οι διακρίσεις

Πέρα από τα μετάλλια, ξεχωριστή αξία είχαν και οι ατομικές επιδόσεις των αθλητών. Ο Παναθηναϊκός Α.Ο. συγχαίρει ιδιαίτερα τη Μαρίνα Γονέου, τον Χρήστο Πετρόπουλο και τη Στελλίνα Ζησοπούλου για τα νέα ατομικά τους ρεκόρ, τα οποία επιβεβαιώνουν την αγωνιστική πρόοδο και τη δυναμική του τμήματος.

Η κατάκτηση 20 ατομικών μεταλλίων και των δύο 2ων θέσεων στην ομαδική βαθμολογία επιβεβαιώνει ότι ο Παναθηναϊκός επέστρεψε δυναμικά στο ελληνικό θαλάσσιο σκι. Η φετινή παρουσία αποτελεί ισχυρή βάση για τη συνέχεια και δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες για την περαιτέρω ανάπτυξη του τμήματος.

Ο Παναθηναϊκός Α.Ο. συγχαίρει όλους τους αθλητές, τις αθλήτριες, τον προπονητή Παναγιώτη Κοσμά και όσους συνέβαλαν στη σημαντική αυτή επιτυχία.