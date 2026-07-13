Στον Ολυμπιακό η Κάτα Χάιντου!

Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την απόκτηση της διεθνούς Ουγγαρέζας περιφερειακούμ Κάτα Χάιντου.

Η ανακοίνωση των ερυθρολεύκων: «Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Κάτα Χάιντου. Η διεθνής Ουγγαρέζα περιφερειακή (27/3/2006, 1,82μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας πόλο Γυναικών του συλλόγου.

Η Κάτα Χάιντου θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της υδατοσφαίρισης παγκοσμίως. Είναι βασικό μέλος της Εθνικής Ουγγαρίας, με την οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, τον περασμένο Φεβρουάριο. Επίσης, έχει κατακτήσει δύο ακόμη ασημένια μετάλλια, στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα και το World Cup του 2025, ενώ έχει στεφθεί Παγκόσμια πρωταθλήτρια με την Εθνική Ουγγαρίας Νέων Γυναικών (2023) και πρωταθλήτρια Ευρώπης Νεανίδων (2023).

Η 20χρονη πολίστρια, η οποία φημίζεται για την εκτελεστική της ικανότητα, προέρχεται από την Ούιπεστ, με την οποία έχει κατακτήσει το Euro Cup του 2023, καθώς και τρία πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Ουγγαρίας».

Η δήλωση της Κάτα Χάιντου: «Πραγματικά, είμαι πολύ ενθουσιασμένη που εντάσσομαι στον Ολυμπιακό. Είναι ένα τεράστιο προνόμιο να είσαι μέλος αυτής της ομάδας. Ανυπομονώ να ενταχθώ στην ομάδα! Ο Ολυμπιακός είναι μια από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες ομάδες στην υδατοσφαίριση και πρωταγωνιστεί τόσο στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, όσο και σε όλα τα αθλήματα. Εχω πολλούς στόχους, αλλά η μεγαλύτερη φιλοδοξία μου είναι να κατακτήσω το Champions League και το πρωτάθλημα Ελλάδας. Ανυπομονώ να παίξω μπροστά σε αυτούς τους φιλάθλους και να γίνω μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας του Ολυμπιακού».

Προηγούμενες ομάδες:

2019-26 Ούιπεστ (Ουγγαρία)

Τίτλοι:

1 Euro Cup

3 Πρωταθλήματα Ουγγαρίας

2 Κύπελλα Ουγγαρίας

1 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων Γυναικών

1 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων

1 Ασημένιο μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα

1 Ασημένιο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

1 Ασημένιο μετάλλιο σε World Cup