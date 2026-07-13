Γονείς τέρατα: Άφησαν τα έξι παιδιά τους σε αυτοκίνητο μέσα στον καύσωνα για να φάνε σε εστιατόριο

Συνελήφθη ζευγάρι στο Κάνσας των ΗΠΑ, που φέρεται να άφησε τα έξι ανήλικα παιδιά του μέσα σε αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες ακραίου καύσωνα, για να φάει σε εστιατόριο.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Μάικλ Κρούγκερ (53 ετών) και η Τίφανι Κρούγκερ (40 ετών) συνελήφθησαν και κατηγορούνται ο καθένας για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Όπως μεταδίδει η New York Post, η αστυνομία κλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (8/7) σε κατάστημα της αλυσίδας Wingstop στην πόλη Σαλίνα, έπειτα από αναφορά ότι μικρά παιδιά είχαν μείνει μόνα τους σε σταθμευμένο όχημα.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι οι γονείς βρίσκονταν μέσα στο εστιατόριο για περίπου 20 έως 30 λεπτά, ενώ τα παιδιά παρέμεναν στο αυτοκίνητο χωρίς κλιματισμό, με μόνο ένα παράθυρο ελαφρώς ανοιχτό.

Στο όχημα βρίσκονταν δύο βρέφη επτά μηνών, ένα παιδί 2 ετών, ένα 4 ετών, ένα 5 ετών και ένας 13χρονος.

Την ημέρα του περιστατικού η θερμοκρασία στην περιοχή άγγιζε τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Τα παιδιά εξετάστηκαν επιτόπου από διασώστες, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν κάποιο υπέστη θερμοπληξία ή άλλο πρόβλημα υγείας. Στη συνέχεια τέθηκαν υπό την προστασία των κοινωνικών υπηρεσιών.

«Τα παιδιά δεν έχουν την ίδια ικανότητα θερμορύθμισης»

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής της Σαλίνα, Τσαντ Σκόβιλ, προειδοποίησε ότι τα παιδιά κινδυνεύουν πολύ περισσότερο από τους ενήλικες όταν εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες.

«Η θερμοκρασία του σώματος ενός παιδιού αυξάνεται τρεις έως πέντε φορές ταχύτερα από ενός ενήλικα. Δεν διαθέτουν την ίδια ικανότητα θερμορύθμισης», ανέφερε.

Όπως τόνισε, οι θερμοκρασίες στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου μπορούν να γίνουν θανατηφόρες μέσα σε λίγα λεπτά.

«Ακόμη κι αν πιστεύετε ότι θα λείψετε μόνο για λίγα λεπτά, αυτά μπορεί εύκολα να γίνουν μία ώρα. Δεν πρέπει ποτέ να αφήνουμε παιδιά ή κατοικίδια μόνα τους μέσα σε σταθμευμένα οχήματα», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), ακόμη και με ένα παράθυρο ανοιχτό, η θερμοκρασία μέσα σε αυτοκίνητο μπορεί να αυξηθεί κατά περίπου 11 βαθμούς Κελσίου μέσα στα πρώτα δέκα λεπτά, θέτοντας τα παιδιά σε άμεσο κίνδυνο θερμοπληξίας ή ακόμη και θανάτου.

Πηγή: ethnos.gr