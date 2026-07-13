Σέρλοτ: Η σύζυγός του αποκάλυψε τα σοκαριστικά μηνύματα μίσους μετά τον αποκλεισμό της Νορβηγίας

Η ήττα της Νορβηγίας από την Αγγλία στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026 δεν άφησε πίσω της μόνo απογοήτευση, αλλά και ένα πρωτοφανές κύμα διαδικτυακής τοξικότητας με αποδέκτη τον Αλεξάντερ Σέρλοτ.

Η σύντροφός του και μητέρα των δύο παιδιών τους, Λένα Σέλνες, αποκάλυψε μέσω Instagram μέρος των υβριστικών και απειλητικών μηνυμάτων που δέχθηκαν τόσο η ίδια όσο και ο Νορβηγός επιθετικός μετά τον αποκλεισμό των «Βίκινγκς». Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον όσων προχώρησαν σε τέτοιου είδους επιθέσεις.

Στα μηνύματα που δημοσίευσε περιλαμβάνονται ιδιαίτερα σκληρά και προσβλητικά σχόλια, με ορισμένους χρήστες να προτρέπουν τον Σέρλοτ να βλάψει τον εαυτό του, ενώ άλλοι του ζητούσαν να εγκαταλείψει τη χώρα. Η Σέλνες επέλεξε να δημοσιοποιήσει τα μηνύματα, θέλοντας να αναδείξει το μέγεθος της λεκτικής βίας που μπορεί να ακολουθήσει ένα ποδοσφαιρικό αποτέλεσμα.

«Ένα Παγκόσμιο Κύπελλο προσφέρει τεράστια χαρά, αλλά δυστυχώς φέρνει μαζί του και πολύ μίσος», ανέφερε μεταξύ άλλων, καλώντας όσους γράφουν τέτοιου είδους σχόλια να σκεφτούν τις συνέπειες των πράξεών τους.

Η έντονη κριτική προς τον Σέρλοτ ξεκίνησε από μία φάση στο παιχνίδι με την Αγγλία, όταν επέλεξε να ολοκληρώσει μόνος του την επίθεση αντί να δώσει πάσα στον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος βρισκόταν σε εξαιρετική θέση απέναντι στον Τζόρνταν Πίκφορντ. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ σημείωσε το γκολ που χάρισε την πρόκριση στα «Τρία Λιοντάρια», με τη Νορβηγία να μένει εκτός συνέχειας.



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