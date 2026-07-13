ΣΥΡΙΖΑ: Ξεκίνησε η Πολιτική Γραμματεία – Δημοψήφισμα προτείνει η Νεολαία

Ξεκίνησε το μεσημέρι της Δευτέρας 13.07.2026 η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, με βασικό θέμα τις εξελίξεις στο κόμμα μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στα γραφεία στην Κουμουνδούρου και στόχος είναι να καθοριστούν το χρονοδιάγραμμα και οι διαδικασίες για την εκλογή νέας ηγεσίας του κόμματος, αλλά και τα επόμενα βήματα ενόψει των εθνικών εκλογών.

Στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ έφτασαν λίγο μετά τις 3 στελέχη όπως ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου, ενώ στη συνεδρίαση συμμετέχουν και άλλα κορυφαία στελέχη του κόμματος, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Παππάς.

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να συνεδριάσει και η Κοινοβουλευτική Ομάδα, προκειμένου να εκλέξει τον νέο επικεφαλής που θα εκπροσωπεί το κόμμα στη Βουλή.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι ανακατατάξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά υπέβαλε την παραίτησή της, μαζί με ακόμη έξι στελέχη του κόμματος.

Λίγο πριν αποχωρήσει, ο γραμματέας της Νεολαίας, Πάνος Λαμπρινίδης Στάχτος, ζήτησε να γίνει δημοψήφισμα μεταξύ των μελών, ώστε το κόμμα να μην κατέβει απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να δηλώσουμε το εξής: Πιστεύουμε ότι σήμερα η ελληνική κοινωνία χρειάζεται ένα μεγάλο big bank πολιτικό, το οποίο θα αναδιατάσσει τις δύο μεγάλες ιδεολογικές παρατάξεις εν όψει και των ερχόμενων εκλογών. Τη δεξιά ιδεολογική παράταξη και την αριστερή ιδεολογική παράταξη. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς. Δεν υπάρχει χώρος για κατακερματισμό, για πολυδιάσπαση, για προσωπικές στρατηγικές, για μειοψηφίες που θέλουν να επιβάλλουν στις πλειοψηφίες με το έτσι θέλω την άποψή τους.

Λέμε το εξής συλλογικό: Να ενεργοποιηθούν τα άρθρα 26 και 27 του καταστατικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικη Συμμαχία και να πάμε σε δημοψήφισμα των μελών στη βάση το οποίο θα θέτει ξεκάθαρα το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε ως μέλη αυτού του κόμματος. Στεκόμενοι στο ύψος των περιστάσεων και αναλογιζόμενοι τις ευθύνες μας ως αριστεροί και δημοκράτες πολίτες το ερώτημα που πιστεύω ότι πρέπει να μπει είναι το εξής: Να μην κατέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με δικό του ψηφοδέλτιο στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές και να στηρίξει το ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα που είναι το ψηφοδέλτιο το οποίο συσπειρώνει την πλειοψηφία των αριστερών και δημοκρατικών πολιτών της χώρας. Δίνουμε το παράδειγμα εμείς κάνοντας ένα βήμα πίσω, όχι γιατί φοβόμαστε κάτι, αλλά για να πάρουμε φόρα για να μην υπάρξει πολιτικό κενό στην χώρα την επόμενη μέρα και για να υπάρξει απάντηση στην καθεστωτική κυβέρνηση Μητσοτάκη και της Ν.Δ. Καλούμε τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να στηρίξουν το δημοκρατικό αίτημα για δημοψήφισμα τόσο στην Πολιτική Γραμματεία σε λίγη ώρα όσο και στην ερχόμενη Κεντρική Επιτροπή και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων», είπε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Δευτέρας (13.07.2026) ο Συμεών Κεδίκογλου ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, γνωστοποιώντας ότι θα συνταχθεί με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.

Πηγή: newsit.gr