Επίσημο: Στη Χάποελ Τελ Αβίβ ο Κάρινγκτον

Ο Καντίν Κάρινγκτον μπήκε στη... φαρέτρα του Δημήτρη Ιτούδη, με τη Χάποελ Τελ Αβίβ να του δίνει συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Η ομάδα από το Τελ Αβίβ «άρπαξε» τον 31χρονο κόμπο γκαρντ από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, στην οποία αγωνίστηκε την προηγούμενη τετραετία.

Ο Αμερικανός παίκτης αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά την ομάδα του κόουτς Ιτούδη στις θέσεις της περιφέρειας, καθώς θυμίζουμε πως πέρυσι είχε 14,8 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ ανά ματς στο Eurocup. Μάλιστα, σούταρε με 45,3% πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση της Χάποελ Τελ Αβίβ: