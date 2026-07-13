Ολυμπιακός: Επιστρέφει στις προπονήσεις ο Ζότα Σίλβα

Ο Ζότα Σίλβα αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις του Ολυμπιακού, μετά την γέννηση του παιδιού του και την ειδική άδεια που είχε πάρει για αυτό το χαρμόσυνο γεγονός.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ των Πειραιωτών ταξίδεψε τις προηγούμενες ημέρες με ειδική άδεια από τον σύλλογο για την πατρίδα του, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό της συντρόφου του που θα έφερνε στην ζωή το πρώτο τους παιδί.

Το απόγευμα της Τρίτης (14/7) αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα και για να επανενταχθεί στις προπονήσεις του Ολυμπιακού, μετά το χαρμόσυνο γεγονός με την έλευση του υιού του.

Στην συνέχεια θα ταξιδέψει με την υπόλοιπη αποστολή της ομάδας για το δεύτερο στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας στην Ολλανδία.