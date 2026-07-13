Χατζηλάμπρου: «Ένα όνειρο ζωής εκπληρώνεται - Θαυμάζω από μικρός τον Σπανούλη»

Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Άρη μίλησε για τις προσωπικές του φιλοδοξίες, για το όνειρο του και τον Βασίλη Σπανούλη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό μου με τον Άρη. Νιώθω περήφανος και χαρούμενος, γιατί από μικρός είναι μια ομάδα που λατρεύω. Είναι ένα όνειρο ζωής που εκπληρώνεται. Ήθελα να μείνω εδώ για όσο περισσότερα χρόνια μπορώ και να βοηθήσω την ομάδα να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται. Να καθιερωθώ εδώ σιγά-σιγά, μέσα από σκληρή δουλειά και προπόνηση. Πρέπει να πιστέψεις στον εαυτό σου.

Ο στόχος με τον Άρη είναι να επιστρέψει εκεί που ήταν τόσα χρόνια, στην κορυφή της Ελλάδας. Έτσι πρέπει να είναι. Ο κόουτς Σπανούλης είναι ένας θρύλος του μπάσκετ. Από μικρός τον θαυμάζω. Πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μένα, καθώς πιστεύει στους νεαρούς αθλητές. Εγώ, όμως, είμαι εδώ για να δείχνω το 100% μου καθημερινά. Με τη νέα προσπάθεια, περιμένουμε η ομάδα να πάει εκεί που ήταν πάντοτε».