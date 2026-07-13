Επίσημο του Σανταμαρία στον ΠΑΟΚ: Με το «7» στην πλάτη μέχρι το 2027!

Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Μπατίστ Σανταμαρία, ο οποίος θα φορά το «7» και θα δηλώνει κάτοικος Τούμπας μέχρι το 2027.

«Θέλω μία ομάδα που έχει φιλοδοξίες, που ζει για το ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνεις;», με αυτή την ατάκα ξεκινά το βίντεο παρουσίασης με πρωταγωνιστή τον 31χρονο Γάλλο χαφ, με φόντο τον Λευκό Πύργο.

«Θέλω να παίξω για μία ομάδα που έχει απίστευτους οπαδούς, που ζουν για το ποδόσφαιρο. Θέλω πάθος και ξέρω ότι αυτή η ομάδα υπάρχει, οπότε θέλω να πάω σίγουρα εκεί. Για μένα είναι σημαντικό και πιστεύω ότι μπορούμε να τη βρούμε αυτή την ομάδα. Θα ήθελα η μεταγραφή να γίνει γρήγορα, επειδή θέλω πολύ να ξεκινήσω και να ακουμπήσω τη μπάλα και να παίξω για την ομάδα. Προσπάθησε να κάνεις το καλύτερο που μπορείς σε παρακαλώ. Ξέρω ότι σου ζητάω πολλά, αλλά νιώθω ότι υπάρχει μία τέτοια ομάδα, υπάρχει και πρέπει να πάμε».

Και ο δρόμος τον οδήγησε στην Τούμπα, φορώντας τη φανέλα με το «7» μέχρι το 2027.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Μπατίστ Σανταμαρία. Ο Γάλλος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30.06.2027.

Ο Μπατίστ Σανταμαρία γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου 1995 στο Σεν-Ντουλάρ της Γαλλίας. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες της Μπουρζ και στη συνέχεια εντάχθηκε στην Τουρ, όπου πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 2013. Το 2016 μεταγράφηκε στην Ανζέ, στην οποία καθιερώθηκε ως βασικό στέλεχος της ομάδας στη Ligue 1, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις για πέντε συνεχόμενες σεζόν.Tο καλοκαίρι του 2020 άφησε τη Γαλλία για λογαριασμό της Φράιμπουργκ. Για την γερμανική ομάδα ήταν τότε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της, με δέκα εκατομμύρια ευρώ.

Τον Ιανουάριο του 2021 μετακόμισε στη Ρεν, με την οποία αγωνίστηκε τόσο στο γαλλικό πρωτάθλημα, όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA. Τη σεζόν 2023-24 παραχωρήθηκε δανεικός στη Νις, αποκτώντας ακόμη μεγαλύτερη εμπειρία στο υψηλότερο επίπεδο του γαλλικού ποδοσφαίρου.

Το καλοκαίρι του 2025 συνέχισε την καριέρα του στη Βαλένθια, πραγματοποιώντας το επόμενο βήμα της πορείας του στη La Liga.Ο Σανταμαρία έχει υπάρξει διεθνής με την Εθνική Ελπίδων της Γαλλίας (K21) και διαθέτει σημαντική εμπειρία από περισσότερους από 400 αγώνες σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα».

