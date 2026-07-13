Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρό μωρό 20 ημερών

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην Πάτρα, όπου ένα μωρό μόλις 20 ημερών έφυγε από τη ζωή το πρωί της Δευτέρας στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Το άτυχο μωρό στην Πάτρα είχε γεννηθεί πρόωρα και από τις πρώτες κιόλας ημέρες της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Για τον λόγο αυτό νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Νεογνών, όπου οι γιατροί παρακολουθούσαν στενά την κατάστασή του.

Για αρκετές ημέρες το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έδινε μάχη προκειμένου να κρατήσει το νεογνό στη ζωή, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπιστούν οι επιπλοκές που παρουσίαζε.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το βρέφος δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη και κατέληξε το πρωί της Δευτέρας, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη στους γονείς και στους οικείους του.

Η είδηση του θανάτου του μικρού παιδιού προκάλεσε βαθιά συγκίνηση, καθώς ακόμη μία οικογένεια καλείται να διαχειριστεί μια αδιανόητη απώλεια.

Πηγή: newsit.gr