Μήπως ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έπρεπε να… ρωτήσουν αν διαλύουν την αγορά;

Η άνοδος των ομάδων της Θεσσαλονίκης, τα ποσά που δίνουν για σημαντικούς παίκτες, η αλλαγή στον μπασκετικό χάρτη, θα έβρισκε απέναντι τον Γιώργο Μπαρτζώκα καθώς «δεν επιτρέπει» να πληρώνει κανείς πάνω απ’ αυτά που μπορεί ο Ολυμπιακός.

Οι 500.000 για τον Καραγιαννίδη, είναι νορμάλ ποσό. Άλλα τόσα για τον Μήτρου-Λονγκ στη Ζαλγκίρις, ήταν… τιμή ευκαιρίας. Δεν συζητάμε καν για τα ίδια χρήματα που πήγαν στο next big thing, Μπραζντέικις. Εκεί η αγορά, ήταν φυσιολογική. Όλα κυλούσαν ομαλά, δεν υπήρχε η παραμικρή ανωμαλία.

Ξαφνικά, ήρθε ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και καταστρέφουν τα πάντα. Τα διαλύουν. Ακολουθώντας το παράδειγμα της Ντουμπάι και της Βιλερμπάν. Είναι οι ομάδες που δεν έχουν την… έγκριση του Γιώργου Μπαρτζώκα, για να πληρώνουν μεγάλα buy out, στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν όσο το δυνατόν καλύτερους παίκτες.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε μία απ’ τις πιο άστοχες δηλώσεις των τελευταίων ετών. Κι αυτό αποδεικνύεται απ’ όσα βιώνει το μπάσκετ τις τελευταίες ημέρες. Με τη «βόμβα» Όσμαν, τη «μάχη» για Τολιόπουλο, τις προσθήκες Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Μπάντιο στον Παναθηναϊκό και φυσικά Μοντέρο στον Ολυμπιακό. Για όλες αυτές τις κινήσεις, πληρώθηκαν μεγάλα ποσά για buy out, πέρα απ’ τα συμβόλαια.

Έτσι ισχυροποιείται το μπάσκετ στην Ελλάδα. Ο χάρτης αλλάζει, η Θεσσαλονίκη επιστρέφει δυναμικά. Για να το κάνουν οι ομάδες της, προφανώς και έπρεπε να πληρώσουν υπεραξίες σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει… διάλυση της αγοράς. Απλά άνοιγμά της σε μεγάλο βαθμό. Στοιχείο που θα βοηθήσει τους επαγγελματίες και τον ανταγωνισμό.

Όσο κι αν αυτό ενοχλεί τον Γιώργο Μπαρτζώκα ως προπονητή του Ολυμπιακού. Στην περίπτωση των άλλων ομάδων, καθώς ποτέ δεν τον ενόχλησε πως η δική του ομάδα μπορεί να πληρώσει για να πάρει τον Μοντέροαπό τη Βαλένθια, ή να κάνει πρόταση στον ΜακΙντάιρτην οποία δεν μπορούσε να πληρώσει ο Ερυθρός Αστέρας.

Αυτοί ακριβώς είναι οι νόμοι της αγοράς. Εντός κι εκτός συνόρων. Όποτε μας βολεύουν, δεν μιλάμε κι όταν «ενοχλούν» την ομάδα μας, τα κάνουμε… σημαία ως κάτι κακό που κάνουν άλλοι σύλλογοι; Δεν πάει έτσι.

Αυτή ακριβώς η τακτική, είναι συνηθισμένη στον Ολυμπιακό. Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα είναι απλά η συνέχεια της φιλοσοφίας του «μόνο εμείς πρέπει να έχουμε δικαίωμα». Όπως τότε που φώναζαν για «αθέμιτο ανταγωνισμό» με τα γήπεδα, αλλά τώρα είναι όλα καλά με τα 25.000.000 κρατικά λεφτά – τα οποία δεν πήρε καμία άλλη ΚΑΕ – για να φτιαχτεί το ΣΕΦ. Ή παλιότερα που τα χαμηλά μπάτζετ ήταν δικαιολογία για αποτυχίες στην EuroLeague, αλλά φέτος δεν είναι η βασική αιτία της επιτυχίας.

Ανταγωνισμός λέγεται. Εκεί «παίζουν» κι άλλοι. Δεν μπορεί να μεσολαβήσει κανείς για να καθοριστεί η τελική έκβαση κινήσεων, μεταγραφών, ανανεώσεων. Κι όσοι το προσπάθησαν, τώρα είναι στο καναβάτσο, έτοιμοι να βγουν… νοκ άουτ απ’ το άθλημα.