To επιθετικό transition του Ζούμπκοφ και ο οργανωτής Κάιρινεν - Τι έδειξαν οι δύο μεταγραφές της ΑΕΚ 

Η ΑΕΚ επικράτησε 2-1 της Ντε Γκράαφτσαπ στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας επί ολλανδικού εδάφους με τους Ολεξάντρ Ζούμπκοφ - Κάαν Κάιρινεν να ξεκινούν βασικοί και να αγωνίζονται για 45' λεπτά, πραγματοποιώντας το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με τα «κιτρινόμαυρα».

Ο διεθνής Ουκρανός μεσοεπιθετικός πήρε θέση στο δεξί φτερό της μεσοεπιθετικής γραμμής ενώ ο Φινλανδός χαφ είχε τον ρόλο του οργανωτή στον άξονα παίζοντας ως δίδυμο σε ευθεία με τον Μάνταλο.

Και οι δύο, παρουσίασαν θετική εικόνα με τον Ζούμπκοφ μάλιστα να ανοίγει λογαριασμό με την φανέλα του Δικεφάλου πετυχαίνοντας το δεύτερο τέρμα.

Παρ' ότι είναι νωρίς για συμπεράσματα και ουσιαστικά το σημερινό φιλικό είχε περισσότερο τον σκοπό του... ξεμουδιασματος για όλους, μπορούμε να πούμε πως ο πρώην εξτρέμ της Τράμπζονσπορ ξεδίπλωσε στον αγωνιστικό χώρο ένα από τα πιο δυνατά του στοιχεία, που είναι το επιθετικό transition.

Στη φάση του δεύτερου γκολ, είναι αυτός που βάζει πίεση στον αντίπαλο - με τη συμμετοχή και του Κάιρινεν - έχοντας σωστή θέση τακτικά στην άμυνα ευρισκόμενος πίσω από τον χώρο του κέντρου και καταφέρνει να τρέξει όλο το γήπεδο σε χρόνο dt και σε δέκα δευτερόλεπτα να γίνει αποδέκτης για να στειλει την μπάλα στα δίχτυα.

Από την στιγμή που ακουμπά την μπάλα ο Ζούμπκοφ - όντας σε θέση άμυνας - η ΑΕΚ βγαίνει στην μετάβαση με τέσσερις πάσες και με μεγάλη ταχύτητα, με τον Ουκρανό να ακολουθεί τη φάση και να την τελειώνει με ψύχραιμο πλασέ αξιοποιώντας την ασίστ του Κοϊτά. Ο Ζούμπκοφ, που μετρά 25 γκολ-34 ασίστ μόνο την τελευταία... τριετία, επιβεβαιώνει αφενός την καλή επαφή που έχει με τα δίχτυα και πόσο ουσιαστικός ειναι μέσα στο κουτί και αφετέρου, την υψηλή τεχνική κατάρτιση που διαθέτει που τον βοηθά να δημιουργεί , να συνδυάζεται αλλά και να εκτελεί. Κάποια στοιχεία από αυτά, σήμερα τα είδαμε.

Από εκεί και πέρα, η έτερη μεταγραφή της ΑΕΚ που έχει έρθει για το βασικό rotation, ο Κάαν Κάιρινεν, έπαιξε όπως προείπαμε δίδυμο στα χαφ με τον Μάνταλο στην ίδια ευθεία και είχε τον ρόλο του οργανωτή. Πήρε πρωτοβουλίες, έδειξε κάποια πρώτα χαρακτηριστικά που τον κάνουν να ξεχωρίζει όπως η ακριβεια στις πάσες και παρουσίασε γενικότερα ένα καλό πρόσωπο στο ανεπίσημο ντεμπούτο του. Προφανώς, όλα αυτα είναι η αρχή καθώς τόσο ο Ζούμπκοφ όσο και ο Κάιρινεν χρειάζονται ακόμα δουλειά και χρόνο για να βρουν περισσότερη χημεία με τους συμπαίκτες τους, για να εξυπηρετούν και ακόμα καλύτερα το πλάνο του προπονητή.

Στα... υπόλοιπα, έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο την εικόνα των νεαρών. Ο Γκεοργκίεφ ήταν σταθερός και ώριμος σε ρόλο δεξιού κεντρικού αμυντικού και μάλιστα είχε μια ευκαιρία στο πρώτο μέρος να σκοράρει με το κεφάλι. Πολύ θετική εικόνα είχαν και οι Σαχαμπό - Καλοσκάμης που έπαιξαν λόγω ανάγκης ως δίδυμο στην επίθεση. Ο διεθνής με την Ελπίδων μεσοεπιθετικός, είχε την μεγαλύτερη ευκαιρία της επανάληψης με το οριζόντιο δοκάρι ενώ έδωσε και μια πανέξυπνη πάσα στον Ελίασον που τον έβγαλε σε θέση βολής. Από την πλευρά του ο Σαχαμπό, επιβεβαίωσε την ικανότητα του με την μπάλα στα πόδια έχοντας κατά βάση σωστές επιλογές. Αγωνίστηκαν επίσης οι νεαροί - που προέρχονται από την Κ19 - Χριστακόπουλος ως δεξί μπακ - Ψυρρόπουλος ως αμυντικό χαφ αλλά και ο γκολκίπερ Μπαλαμώτης.

