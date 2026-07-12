Αστυνομικά πυρά στο Άργος: Τη μοιραία σφαίρα στο κεφάλι του 20χρονου δείχνουν ιατρικές γνωματεύσεις

Τη σφαίρα που αποδείχθηκε μοιραία για τον 20χρονο που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς στο Άργος, επιβεβαιώνουν τόσο η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, όσο και η ιατρική γνωμάτευση.

Στην εικόνα-ντοκουμέντο από τη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, που εξασφάλισε η τηλεόραση του Star, φαίνεται ξεκάθαρα η μοιραία σφαίρα, που έφυγε από το όπλο αστυνομικού της ΟΠΚΕ, για να καρφωθεί στο κρανίο του άτυχου 20χρονου.

«Από την εικόνα που μας δίνει η τομογραφία δεν προκύπτει πως (η σφαίρα) είναι από εξοστρακισμό γιατί είναι ολόκληρη. Δεν φαίνεται να είναι κάποιο τμήμα της. Συνάγεται βασίμως και ευθέως πως είναι ευθεία η βολή», δηλώνει στο Star η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου κ. Μαρία Σφέτσου.

Η ιατρική γνωμάτευση του Θριάσιου για το βλήμα στο κεφάλι του άτυχου 20χρονου

Επιπλέον στην ιατρική γνωμάτευση του Θριάσιου Νοσοκομείου όπου είχε διακομιστεί μετά το Άργος ο Θοδωρής, επιβεβαιώνεται η ύπαρξη ξένου σώματος, που, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, είναι «ομοιάζον με βλήμα μετωπιαία δεξιά».

Υπενθυμίζεται πως ο 20χρονος είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης την περασμένη Τετάρτη (8/7).

Σε βάρος των κατηγορουμένων είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, μια κατηγορία που αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αφού ο 20χρονος κατέληξε.

Οι δύο άνδρες, το Σάββατο (11/7), κρίθηκαν προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά από τις πολύωρες απολογίες τους.

Πηγή: cnn.gr