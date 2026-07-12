Εντοπίστηκαν 38 μετανάστες στη Γαύδο - Συνελήφθη 20χρονος ως διακινητής

Συνολικά 38 μετανάστες εντοπίστηκαν στην παραλία Τρυπητή της Γαύδου το βράδυ της Κυριακής 12/7, καθώς έφτασαν στο νησί με λέμβο από το Τομπρούκ της Λιβύης.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, στην ομάδα περιλαμβάνονταν 27 άνδρες, έξι γυναίκες και πέντε ανήλικοι ενώ τον εντοπισμό τους πραγματοποίησαν στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου Γαύδου.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν αρχικά στον χώρο προσωρινής φιλοξενίας του Δήμου Γαύδου και έπειτα οδηγήθηκαν στην Αγυιά Χανίων, όπου στεγάζεται προσωρινή δομή φιλοξενίας.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, οι επιβαίνοντες φαίνεται να αναγνώρισαν έναν 20χρονο υπήκοο Νοτίου Σουδάν ως το πρόσωπο που είχε αναλάβει τη μεταφορά τους από το Τομπρούκ στην Ελλάδα, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Ο νεαρός συνελήφθη από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Πηγή: cnn.gr