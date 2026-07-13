Ιράν: Ένας νεκρός από τα νέα αμερικανικά πλήγματα - Το Ιράν χτύπησε βάση στο Κουβέιτ

Από το απόγευμα της Κυριακής έχουν αναφερθεί περισσότερες από 10 επιθέσεις στο νησί Κεσμ

Ένας νεκρός εργαζόμενος στις τηλεπικοινωνίες και άλλοι δύο τραυματίες είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός των νέων αμερικανικών πυραυλικών επιθέσεων προς το Ιράν το απόγευμα της Κυριακής.

Όπως ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, περίπου 10 με 11 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς το νησί Κεσμ, όπου στοχοθέτησαν ιρανικά πυραυλικά συστήματα και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

«Από το απόγευμα της Κυριακής, 10 έως 11 εχθρικά βλήματα έχουν χτυπήσει το νησί Κεσμ», δήλωσε ο Χοσεΐν Αμίρ Τεϊμούρι, κυβερνήτης της κοινότητας του Κεσμ, στο IRNA, προσθέτοντας αρχικά ότι όλοι οι στόχοι ήταν στρατιωτικοί και ότι δεν υπήρχαν θύματα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, στοχοθετήθηκαν και μικρά ταχύπλοα Pasdaran των Φρουρών της Επανάστασης γύρω από το Στενό του Ορμούζ. Πλήγματα δέχθηκαν η νότια ιρανική επαρχία Χορμοζκάν, στην οποία υπήρξε και ο ένας νεκρός, καθώς και ανατολικά του λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς.

«Μετά την επίθεση του εχθρού εναντίον του Φαρούρ, στο Μπαντάρ Λενγκέχ, ένας εργαζόμενος της εθνικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών σκοτώθηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων του και δύο συνάδελφοί του τραυματίσθηκαν», ανέφερε το IRNA.

Το φιλοκυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι ο επικεφαλής της αρχής τηλεπικοινωνιών της επαρχίας Χορμοζγκάν σκοτώθηκε στο Κεσμ. Φέρεται ότι είχε σταλεί στο νησί στο πλαίσιο αποστολής για επισκευές.

Πλήγματα με έναν τραυματία στο Κουβέιτ

Ο επίσημος λογαριασμός του στρατού στο Κουβέιτ ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ότι ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε από «εχθρικό» drone την Κυριακή, σε πλατφόρμα γεώτρησης της Kuwait Oil Company.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Welayet News, σημειώθηκαν τρία χτυπήματα με στόχο αμερικανικά πυραυλικά συστήματα ATACMS.

Συνοριακά φυλάκια στον βορρά του Κουβέιτ δέχθηκαν επίσης πλήγματα που προκάλεσαν υλικές ζημιές, σύμφωνα με τον στρατό.

Πηγή: newsbomb.gr