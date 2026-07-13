Μέσι: «Ποδοσφαιρική υπερδύναμη η Αγγλία, θα είναι ξεχωριστό ματς»

Ο Λιονέλ Μέσι, μίλησε για την σπουδαία αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αγγλία στα ημιτελικά του Mundial, τονίζοντας ότι οι Άγγλοι είναι μια ποδοσφαιρική υπερδύναμη.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:



«Όλα όσα έχω δει και θυμάμαι (για τον αγώνα Αργεντινή – Αγγλία του 1986) προέρχονται από βίντεο και εικόνες που οι Αργεντινοί παρακολουθούν και ξαναζούν διαρκώς.

Πιστεύω όμως ότι αυτή η ομάδα έχει συνηθίσει να αγωνίζεται απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Προφανώς, το να αντιμετωπίζεις την Αγγλία είναι κάτι ξεχωριστό, γιατί πρόκειται για μία από τις κορυφαίες δυνάμεις του ποδοσφαίρου και οι αγώνες απέναντι σε τέτοιες ομάδες είναι πάντα ιδιαίτεροι.



Προσωπικά, είναι η πρώτη φορά που θα αγωνιστώ απέναντί τους. Έχω παίξει απέναντι σχεδόν με όλους, εκτός από την Αγγλία, οπότε θα είναι ξεχωριστό και για αυτόν τον λόγο.



Και θα το ζήσουμε όπως ακριβώς είναι: έναν ημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι σε μία ποδοσφαιρική υπερδύναμη, μια σπουδαία ομάδα. Θα προσπαθήσουμε να παρουσιαστούμε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ώστε να διεκδικήσουμε ξανά την πρόκριση».

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