Χαλκίδα: Νεκρός 61χρονος κρατούμενος στις φυλακές - Αναμένεται νεκροψία για τα αίτια θανάτου του

Ο άνδρας εντοπίστηκε sστο κελί του χωρίς τις αισθήσεις του

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 61χρονος κρατούμενος στις Φυλακές Χαλκίδας, την Κυριακή 12 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το eviareporter, ο 61χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το πρωί της Κυριακής μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα. Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου μετέφερε την σορό του στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του, ωστόσο αναμένεται να διεξαχθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Σημειώνεται ότι ο άνδρας εξέτιε ποινή κράτησης για οικονομικά εγκλήματα.

Πηγή: newsbomb.gr