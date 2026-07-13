Ασημένιο μετάλλιο για τη Πασχαλίδου στο IBSA Judo Grand Prix του Σάο Πάολο

Μία ακόμη σπουδαία διεθνή διάκριση πρόσθεσε στο ενεργητικό της η Θεοδώρα Πασχαλίδου, η οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο IBSA Judo Grand Prix που διεξήχθη στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας συγκεντρώνοντας 142 αθλητές και αθλήτριες από 29 χώρες.

Η Ελληνίδα χάλκινη Παραολυμπιονίκης του Παρισιού πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στην κατηγορία J1 -70 κιλών, φτάνοντας μέχρι τον μεγάλο τελικό και ανεβαίνοντας στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, πίσω από τη Βραζιλιάνα Brenda Souza de Freitas.

Στο πλευρό της Θεοδώρας Πασχαλίδου βρέθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης ο προπονητής της, Θεόκλητος Παπαχρήστος, συμβάλλοντας στην εξαιρετική της πορεία.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια συνεχίζει ακάθεκτη στο δρόμο των επιτυχιών με στόχο την πρόκρισή της στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028.