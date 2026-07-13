Βόλος: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των φιλικών στην Ολλανδία

Ο Βόλος έκανε γνωστό το αναλυτικό πρόγραμμα των φιλικών αγώνων που θα δώσει κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του στην Ολλανδία, όπου θα παραμείνει από τις 23 Ιουλίου έως τις 4 Αυγούστου.

Οι Θεσσαλοί θα μετρήσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε τρεις ομάδες της Eredivisie, στοχεύοντας να ανεβάσουν ρυθμούς ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η αρχή θα γίνει στις 25 Ιουλίου, όταν ο Βόλος θα αντιμετωπίσει την Γκρόνινγκεν στις 16:00. Στη συνέχεια, στις 28 Ιουλίου θα κοντραριστεί με την Καμπούρ στις 20:00, ενώ το τελευταίο τεστ επί ολλανδικού εδάφους είναι προγραμματισμένο για την 1η Αυγούστου απέναντι στη Χέρακλες, με ώρα έναρξης τις 14:00.

Τα συγκεκριμένα φιλικά αναμένεται να δώσουν την ευκαιρία στον τεχνικό του Βόλου να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα, απέναντι σε ανταγωνιστικούς αντιπάλους, πριν από την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα και την ολοκλήρωση της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν της Stoiximan Super League.