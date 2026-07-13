Σιμόν: «Καμία εθνική ομάδα δεν μπορεί να μας νικήσει»

Έντονη μάχη με την Γαλλία (14/7-22:00) στο Ντάλας αναμένει ο τερματοφύλακας της Ισπανίας Ουνάι Σιμόν, ενώ θεωρεί τον Ουσμάν Ντεμπελέ, τον πιο απειλητικό παίκτη.

«Γνωρίζουμε ότι η Γαλλία είναι προφανώς μια μεγάλη ποδοσφαιρική δύναμη, αλλά όσοι από εμάς είμαστε μέσα όσοι βλέπουμε πώς προπονούμαστε και παίζουμε κάθε μέρα έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στο στυλ παιχνιδιού μας. Η νοοτροπία μας είναι η εξής: αν όλοι παίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καμία εθνική ομάδα δεν μπορεί να μας νικήσει», προειδοποίησε ο τερματοφύλακας Ουνάι Σιμόν σε συνέντευξή του στον ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό Cope.

«Κάθε ομάδα έχει τα δυνατά της σημεία», συνέχισε ο παίκτης της Αθλέτικ Μπιλμπάο.

«Η Γαλλία έχει μια τρομερή επιθετική δύναμη και πραγματικά εξαιρετικό ατομικό ταλέντο. Η δύναμή μας έγκειται στην ομάδα, την ομάδα. Είμαστε μια συλλογικότητα που γνωρίζει το σχέδιο παιχνιδιού της, και μια ομάδα σαν κι αυτή είναι πολύ δύσκολο να νικηθεί».

Και συνεχίζει: «Ο Ντεμπελέ είναι ο πιο απρόβλεπτος, επειδή χρησιμοποιεί και τα δύο πόδια εξίσου καλά. Ο Κιλιάν (Μπαπέ) έχει ένα ευρύ φάσμα τεχνικών δεξιοτήτων, αλλά ο Ντεμπελέ τις εκφράζει και με τα δύο πόδια: σέντρες, σουτ από οποιαδήποτε θέση. Είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Για να είμαι ειλικρινής, θα προτιμούσα να μην αντιμετωπίσω κανέναν από τους δύο τετ α τετ».

Ο Ουνάι Σιμόν, ο οποίος έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ σε έξι ματς , δεν είναι το μόνο πράγμα που θα ήθελε να αποφύγει. Ο Ισπανός διεθνής (64 συμμετοχές) δεν θέλει να οδηγηθεί η αναμέτρησηστα πέναλτι.

«Όχι, θα προτιμούσα να κερδίσουμε με 4-0 στην κανονική διάρκεια», είπε. «Δεν μου αρέσουν τα πέναλτι. Είμαι λίγο φανατικός με αυτά μου αρέσει να τα αναλύω αλλά είμαι επίσης πεπεισμένος ότι είναι λαχείο. Είμαι πολύ σίγουρος: αν διαλέξω τη σωστή πλευρά, θα την σώσω. αυτή είναι δική μου ευθύνη. Αλλά δεν θέλω όλα να καταλήξουν στα πέναλτι», πρόσθεσε.

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